Congrès international d’urologie Pédiatrique à Sétif : Un axe prioritaire

C’est en présence d’éminents spécialistes de plusieurs pays d’Europe, d’Afrique et d’Asie que Mohamed Belkateb, wali de Sétif, accompagné de la directrice de la santé et de la population, a procédé, lundi, à l’ouverture officielle du premier congrès international d’urologie pédiatrique. Placée sous le haut patronage des ministres de la Santé, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, et du wali de Sétif, cette manifestation scientifique, organisée par l’université Ferhat-Abbes-Sétif 1, en collaboration avec le laboratoire de recherche des maladies cardiovasculaires d’origine génétique et nutritionnelle s’étalera sur 3 jours à l’auditorium Mouloud Kassim Nait Belkacem de l’université.

A l’issue de la cérémonie d’ouverture qui s’est tenue dans la grande salle du Mall de Setif, le Pr Souhem Touabti, présidente de ce congrès, situera l’importance que revêt cette rencontre et l’impact qu’elle est appelée à produire sur l’espace de la recherche et les échanges d’expériences consolidés par la présence à Sétif de sommités mondiales, notamment des États-Unis, de Turquie, de France, des Émirats arabes unis, de Qatar, d’Arabie saoudite, de Tunisie, du Maroc, d’Égypte et d’Algérie. Pas moins de 75 conférences et plus de 200 communications sont au menu de ce congrès, dira-t-elle, non sans souligner la qualité de conférences qui seront prononcées par des experts qui présenteront le fruit de leurs investigations profondes.

Le wali dira, au nom des habitants de cette wilaya, sa satisfaction profonde d’accueillir un tel évènement pour lequel il a manifesté d’emblée son adhésion depuis le début, sachant l’impact qu’il allait produire sur le volet inhérent à la recherche et au secteur de la santé d’une manière générale. Il ne manquera pas de féliciter les organisateurs et tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette manifestation scientifique.

Le doyen de la faculté de médecine, Slimane Laouamri, dira que la présence du premier responsable de cette wilaya et son aide traduisent la disponibilité de l’État à soutenir et à encourager la recherche. Cette rencontre d’envergure abordera les derniers résultats dans le domaine de la recherche , la santé infantile constituant un axe prioritaire de notre système de santé et alors que l’université de Sétif vient d’obtenir un certificat de surspécialité en matière d’urologie pédiatrique. Plusieurs experts, dont le professeur Soualili Zine Eddine (Algérie), le Pr Sameh Chahata, (Égypte),le Pr François Varlet (France) se relayeront à la tribune, pour présenter les différentes sociétés algérienne, arabe, française et francophone de pédiatrie et de chirurgie infantile.

Le congrès sera également marqué par des interventions chirurgicales complexes sur 13 enfants, à titre gracieux, ainsi que la signature d’une convention entre cette université et l’université américaine pour promouvoir la formation de chirurgiens pédiatriques et la prise en charge d’enfants malades.

F. Zoghbi