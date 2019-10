Sidi Bel-Abbès : L’auteur des quatre crimes de Sidi Lahcene se donne la mort

Le suspect s’est réfugié, hier, au domicile de son père, se donnant la mort. En dépit des tractations menées par les éléments de l’unité GOSP, dépêchée sur les lieux et soutenue par des médecins et psychiatres pour qu’il se rende, l’issue a été fatale devant la résistance et l’opposition farouches du tueur. Même s’il a été neutralisé, dans un premier temps, il n’a pas hésité à user de son arme, succombant à ses blessures juste après son admission au service des urgences du CHU. Un triste sort pour ce fonctionnaire de la police qui a été au cœur de la lutte contre le terrorisme, croit-on avoir, connu pour son comportement exemplaire et d’un dévouement sans limite dans l’accomplissement de ses missions. Triste sort donc pour cet officier qui était soumis à une forte pression et en butte à un problème conjugal, perdant ses repères et entrant dans une phase de déséquilibre psychologique. L’enquête déterminera certainement les causes de ce drame qui interpelle la conscience collective et recommande de se pencher sur la redynamisation de la cellule d’écoute à l’effet d’accompagner les éléments de ce corps décidément absorbé par une charge de travail et des obligations de résultats pour défendre les biens et les personnes. Le combat noble de ce corps mérite aujourd’hui une attention particulière au vu des épreuves douloureuses parfois qu’il a subies dans le silence et l’incompréhension pour exiger une prise en charge psychologique à même de conforter l’agent du carrefour ou cet élément de la brigade d’intervention issu du petit peuple et éprouvé par la précarité d’un quotidien. Un travail de fond est à réaliser pour améliorer les conditions de travail de ce corps. Il n’y a pas longtemps, une policière, dans un état dépressif, n’a pas trouvé mieux que de vider le chargeur de son pistolet sur sa collègue à l’intérieur même de la sûreté de wilaya. C’est dire qu’il y a urgence à se pencher sur l’aspect moral ou humain de l’exercice de la fonction. La tristesse se lisait hier sur les visages des policiers, condamnant certes l’acte de l’auteur, mais regrettant le sort réservé à un collègue si exemplaire qui laisse une petite fille orpheline après avoir détruit deux modestes familles.

A. Bellaha