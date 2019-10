Préservation de l’environnement : Halte à l’utilisation des sacs en plastique !

La préservation de l'environnement ne saurait être effective qu'à travers le changement du comportement des citoyens. Ainsi, et étant une source de pollution considérable pour l’environnement, les sacs en plastique, dont la fin de vie est particulièrement nocive pour l’environnement, doivent «impérativement» être remplacés par d’autres biodégradables.

Notre pays se place parmi les plus gros consommateurs au monde de sacs en plastique, avec 7 milliards utilisés annuellement en Algérie, selon les précisions de la ministre de l’Environnement et de l’Aménagement du territoire, Fatima Zohra Zerouati. D’après ces données, il ressort qu’une moyenne de 200 sachets est utilisée annuellement par chaque citoyen. Pour preuve, lorsque l’on se promène dans les villes d’Algérie, c’est presque le même résultat et le même constat des lieux : C’est l’invasion de cette espèce indestructible à laquelle nous n’arrivons pas à mettre fin. Avec tous ces milliers de sacs en plastique qui sont disséminés un peu partout à travers les champs et en milieu rural ou dans les jardins, les places publiques, sur les arbres, etc., il faut dire et admettre aussi que l’incivisme de certains citoyens, qui n’hésitent pas à se débarrasser des sachets une fois utilisés, a une grande part de responsabilité dans cette pollution. Donc, ces fameux petits sachets que nous utilisons lors de nos achats doivent disparaitre et nous habituer à d’autres alternatives, comme les sacs en papier ou même les paniers dits «qfifat doum», en arabe dialectal chez les anciens habitants de la capitale. Dans ce sillage et à l'occasion de la journée mondiale de l'environnement, le ministère de l’environnement a pris l’initiative de distribuer 10.000 paniers au niveau de certains marchés d'Alger avant que l'opération ne soit vulgarisée sur toutes les régions du pays dans le but de sensibiliser les consommateurs à la nécessité de recourir au panier traditionnel au lieu du sachet en plastique qui a des impacts négatifs sur la santé du citoyen et sur l'environnement.



Pollution marine



La faune et la flore sont mises en péril. Sur le littoral, ces déchets échoués ont une durée de vie de plusieurs centaines d'années (entre 100 et 400 ans, selon les conditions). Il est prouvé qu'ils provoquent une modification des écosystèmes littoraux en empêchant la pénétration de la lumière dans l'eau, donc le développement des organismes photosynthétiques végétaux nécessaires à l'alimentation des animaux herbivores. Par ailleurs, ils représentent un danger pour les grands organismes marins (tortues, cétacés, thons...) en provoquant leur étouffement ou étranglement.



La protection de l’environnement notre affaire à tous



Il est important et même urgent que les citoyens changent de comportement pour la préservation de leur santé en premier, mais aussi pour la préservation du milieu environnemental. Pour s’y faire, il leur faut d’adopter l'idée de mettre leurs achats dans un sac en papier ou dans un panier au lieu du sachet en plastique afin de réduire la pollution due à cette matière, comme faisaient nos parents et nos grands-parents au bon vieux temps.

En raison de l’instabilité de la sous-traitance dans notre pays, ainsi que de la faiblesse du recyclage du plastique, le passage à l'utilisation des sacs en papier doi se faire progressivement d'où la nécessité d'un suivi technique et d'une volonté solide, outre des initiatives de la part des boulangers, mettant en avant l'existence des avantages fiscaux mis en faveur des opérateurs économiques et d'un accompagnement par l'Etat dans ce domaine.

Il est aussi nécessaire d’associer tous les secteurs, la société civile et les acteurs en la matière afin de sensibiliser les citoyens à la nécessité de changer leurs comportements et à la préservation de l'environnement pour réaliser le développement durable escompté. il faut mettre l’accent sur la nécessité d'exploiter le développement technologique afin d'absorber les sacs en plastique et de les inclure dans les processus de recyclage au lieu de les laisser éparpillés et dispersés dans la nature.



Une taxe dans l’attente d’application



Plusieurs mesures ont été prises par le gouvernement pour diminuer, pour ne pas dire mettre fin à l’utilisation des sacs en plastique, nocifs pour la santé et l’environnement, dont la suspension de l'importation des sacs en plastique et la hausse de la taxe qui avaient pour but de réduire leur utilisation pour la préservation de l'environnement. Ainsi, le gouvernement a décidé de la quadruplication de la taxe sur les sacs en plastique, entrée en vigueur l’année en cours. Cette redevance, qui devient plus importante, puisqu’elle passe de 10 à 40 DA/kg, obéit au principe d’une stratégie environnementale visant la limitation de l’utilisation des déchets non biodégradables et la contribution au financement du ramassage et du tri des ordures.

Elle touche les fabricants et importateurs, mais va-t-elle inciter pour autant le citoyen à réduire son utilisation de ce genre d’emballage ?

Kafia Ait Allouache