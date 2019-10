Décès du cinéaste Moussa Haddad : Un artiste pétri de paix et d’optimisme

À chaque fois que nous nous retrouvons à Béjaia, à la place Gueydon plus précisément, nous revoyons le cinéaste Moussa Haddad sirotant un thé en compagnie de sa femme Amina et de ses deux filles. Moussa Haddad aime la capitale des Hamadites, et les Bougiotes le lui rendent bien. Moussa Haddad, souriant, avait certainement écrit dans sa tête plusieurs scénarii de films qui raconteraient une passion entre jeunes algériens. Il aimait les jeunes et les mettait à contribution dans ses projets filmiques.

Moussa Haddad a été le premier à réaliser des clips pour la télévision algérienne au milieu des années quatre-vingts. Il écoutait l’émission de divertissement «Contact» que diffusait la radio chaîne III et entreprit avec ses animateurs de faire la promotion de la chanson algérienne en lui assurant des clips de qualité. Sourire aux lèvres, Moussa prenait plaisir à filmer des chanteurs et une jeunesse en mouvement.

Le cinéaste adore le mouvement. Pour s’en convaincre, vous n’avez qu’à revoir le mythique «Les Vacances de l’inspecteur Tahar». Les séquences se succèdent et le spectateur est transporté à travers le territoire national, accompagnant ainsi le hilarant duo que constitue l’Inspecteur et son Apprenti dans son périple qui allie enquête policière et vacances. Le mouvement, Moussa Haddad en avait besoin depuis sa tendre jeunesse. Assistant dans «La Bataille d’Alger», de Gillo Pontecorvo, en 1966, il apprendra le métier et surtout à raconter une histoire où les scènes en mouvement se multiplient comme le sont celles où l’on voit des paras arpentant les ruelles de La Casbah. Le cinéaste fera courir son héros à travers les rues de la citadelle d’Alger, fuyant les soldats français, dans «Les Enfants de novembre», réalisé en 1975. Dans les années quatre-vingt-dix, Moussa Haddad réapparait avec «Made In», le premier thriller du cinéma algérien avec des jeunes pour la première fois à l’écran. C’est un film plein de rebondissements et de suspens. Du mouvement avec notamment des courses-poursuites. «Made In» a séduit le jeune public pour sa modernité et sa fraîcheur.

L’infatigable Moussa sillonnait le pays et allait là où il était invité à assister à une manifestation cinématographique ou à présider un jury ou carrément pour un hommage que l’on lui rendait. Moussa réalisera son dernier film «Harragas Blues», qui remportera le prix du meilleur scénario au festival de Saidia, au Maroc, en 1997.

Dans l’esprit de la scénariste Amina Haddad et de Moussa Haddad, qui a co-écrit ce film, «Harragas Blues» devait résolument être optimiste et plein d’espérance aux lendemains meilleurs. Ce film destiné aux jeunes algériens se voulait un message contre l’exil à tout prix.

Le film est moderne et montre une jeunesse algérienne vivant sa modernité en adéquation avec ses rêves, rêves de jeunes citoyens du monde.

Dernière image, celle de Moussa Haddad, pourtant fatigué, arpentant Didouche-Mourad un vendredi du hirak. C’est son dernier message. Un message de paix et d’optimisme.

Abdelkrim Tazaroute