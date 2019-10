Troisième soirée de la 11e édition du festival international de la musique symphonique : Devant un public subjugué

La bonne organisation du festival culturel international de la musique symphonique continue de drainer un public distingué. Avec quatre pays en tête d’affiche, les présents à l’Opéra d’Alger Boualem-Bessaïah pouvaient espérer plus pour cette troisième soirée du festival.

La République de Corée, l’Italie, la Turquie, ainsi que l’Autriche, qui se sont succédé en duo, en trio et en quatuor, ainsi qu’en quintet, respectivement, ont partagé, durant deux heures de temps, les plus grands chants lyriques et de symphonies avec le public. En effet, les quatre formations se sont succédé sur la prestigieuse scène de l’Opéra d’Alger, comme chaque soir, devant un public très nombreux. Les rideaux de la prestigieuse scène de l’Opéra d’Alger Boualem-Bessaïah se sont ouverts dans cette soirée de lundi, à l’occasion de la troisième soirée de la 11e édition du festival international de la musique symphonique, sur le duo coréen formé par la cantatrice soprano Hyeyoung Kim, accompagnée par la virtuose du piano Eunji Han. Ce duo, qui a envoûté les amoureux de cette musique savante avec des pièces composées par les grands noms de la musique symphonique, a entamé son riche programme par les compositions de Calaude Debussy, Quatre chansons de jeunesse, Claire de lune n°2 et Apparition n°4. Imposant sa présence par sa voix haute, la jeune soprano, qui était dans toute son élégance, a enchaîné avec des extraits d’une chanson d’art, Ständchen op.17 n°2, composée par Richard Strauss en 1886, la deuxième chanson de sa collection (six chansons), portant un poème du même titre du poète allemand Adolf Friedrich von Schack. Elle a, en outre, interprété Das Rosenband op.36 n°1, du même compositeur. Par sa voix cristalline et suave, elle a entonné La mi sola, Laureola, Al amor, Con amores, la mi madré… et Del Cabellomássutil, de grandes chansons du répertoire espagnol composées par Fernando Obradors. Le duo a enchaîné avec l’Opéra Don Pasquale, dans son acte II Quel guardo il cavaliere… So anch’io la virtumagica, composée par Gaetano Donizetti. La soprano Hyeyoung Kim et la pianiste Eunji Han ont poursuivi leur spectacle avec l’Opéra Roméo et Juliette dans son acte I Je veux vivre, de Charles Gounod. Et l’ont fini avec l’Opéra Candid dans son acte II Glitter and be gay, de Leonard Bernstein, avant de céder, majestueusement, la scène au trio italien. Ce dernier, composé de la soprano Barbara Favali en duo avec le ténor Enrico Zagni, accompagnés par le virtuose pianiste Carlo Ardizzoni, a charmé les nombreux fidèles du festival par une prestation de haute facture, interprétant des extraits de pièces puisées du terroir et de la tradition italienne. Se donnant la réplique dans des airs d’opéra, où l’émotion est exprimée par le lyrisme et le mouvement. Envahissant la salle Boualem-Bessaïah avec leurs voix et les personnages qu’ils ont magnifiquement incarnés, sur des airs du pianiste Carlo Ardizzoni, leurs personnages respectifs, soprano Barbara Favaliet et son partenaire ténor Enrico Zagni, ont transporté les présents dans un voyage de romance le temps qu’a duré la deuxième partie de ce spectacle. Ce dernier a été entamé par les compositions de F. Lehar, interprété en solo ou en duo par les deux interprètes ; La vedoraallegra (ténor), suivi de Vò la Maxime (soprano), Tace il labbro (duo). Le trio italien a enchaîné avec les compositions de C. Lombardo et V. Ranzato, Il paese dei campanelli fox delle caroline, Cin ci la oh cin ci la. Ils ont, aussi, chanté, au bonheur des spectateurs, des chants traditionnels italiens : Mamma, La spagnola, O sole moi J te vurriavasà et Ciribiribin. Dans sa troisième partie, le programme de cette soirée envoûtante a été assuré par le quatuor violoncelliste turc de «Ensemble CSO Cello Quartet». Il s’agit d’Ibrahim Aydogdu, Yigit Tan, YazIrmak et Omar Sengler. ce quatuor a d’emblée transporté les amoureux de la symphonie dans une balade spirituelle à travers les neuf pièces des plus contemporaines qu’ils ont merveilleusement interprétées. Le la a été donné par la composition Marcia, de G. Solima, pour interpréter, ensuite, the girl fromIpanema, de H. Steffen, qui est une chanson bésilienne de bossa Nova et de jazz qui fut un succès mondial au milieu des années 1960. Lorca tango, de T. Erdener, l'Italien Enio Morricone et la pièce qu'il a composée pour le célèbre film western le Bon, la brute et le truand, Bohemian Rhapsody, du grand Fredy Mercury, chanteur du groupe anglais mythique The Queen, Oblivion, de A. Piazzola, Moon River, de H. Mancini, ou encore Austrias, partition d’une difficulté aiguë, écrite par L. Albaniz pour guitare, ont été brillamment reprises par le quatuor de violoncelles turcs qui ont été salués par des applaudissements des plus nourris. En beauté, ont été baissés les rideaux de cette soirée avec la prestation des autrichiens. Ces derniers, représentés par le quintet «Concilium Musicum Wien», dans un répertoire plus apaisé, a exécuté une dizaine de pièces, dont les quatre mouvements de Divertissement, en Do majeur, Hob de J. Haydn, Salon Polka, de J. Strauss (père), et Berceuse et danse pour violon, de Paul Angerer. Dans des atmosphères empreintes de solennité, les musiciens Christoph Angerer (violon-alto), Milan Nikolic (violon), Bernhard Aichner (violoncelle), Damian Saul Posse Robles (contrebasse) et Robert Pinkl (flûte), formant le quintet autrichien, ont brillé de maîtrise technique et de dextérité, faisant sentir la rigueur académique des grandes écoles de musique. Tout en harmonie, les concerts se sont déroulés en présence des représentants du corps diplomatique accrédité à Alger. Un concert de haut niveau à la hauteur de l’immense créativité musicale dont ont fait preuve les musiciens de ces quatre formations. Les présents à l’Opéra d’Alger Boualem-Bessaïah ont fortement applaudi l’ensemble des pays et des formations qui ont honoré leur pays à cette XIIe édition du Festival culturel de musique symphonique.

Sihem Oubraham