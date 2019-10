Grand angle : Tant que l’on croit à la paix

La paix au Soudan est-elle possible ? Oui croit le Premier ministre soudanais, Abdallah Hamdok, en poste depuis le 21 août. Pour preuve, elle est en tête des priorités du nouveau gouvernement et Abdallah Hamdok a promis de mettre fin aux conflits entre Khartoum et les groupes rebelles opérant dans son pays. Ces conflits qui rongent le pays depuis plusieurs années ont fait des centaines de milliers de morts et des millions de déplacés dans des régions qui s'estiment marginalisées par le pouvoir central. Une situation appelée à changer puisque depuis le Soudan a fait sa révolution. L’ancien président, Omar el Béchir, chassé du pouvoir en 2019 sous la pression de la rue, a cédé la place à un gouvernement de transition dirigé par un économiste de renom et ancien fonctionnaire de l’ONU. C’est dire qu’il ne peut qu’être imprégné et convaincu par les vertus que l’organisation onusienne prône et défend. Dès lors, il n’est pas surprenant de constater que depuis son entrée en fonction, il a engagé des pourparlers de paix avec les groupes rebelles pour tenter de clore un chapitre douloureux de l’histoire du Soudan. Et il n’est pas étonnant aussi que c’est Juba, capitale du Soudan du Sud qui abrite ces pourparlers entamées lundi. Un mois durant, selon ce qui a été acté dans l'accord de principe trouvé le 11 septembre dernier entre les deux parties, celles-ci chercheront à trouver un terrain d’entente. Le Soudan

se donne six mois pour arriver à signer un accord de paix global. Cela ne sera pas une sinécure car les discussions porteront sur des sujets importants. Selon les observateurs, «les questions sécuritaires seront particulièrement difficiles à démêler durant ces négociations. Elles occuperont une grande place dans ces discussions et s'annoncent plus complexes que les questions politiques ou économiques des régions touchées par la guerre». Mais force est de souligner que tant que les deux parties restent persuadées qu’il est temps d’ouvrir une nouvelle page et que seule la paix est en mesure de permettre l’ouverture de ce nouveau chapitre, l’espoir demeure entier. Car tant que l’on croit à la paix, rien n’est impossible.

Nadia K.