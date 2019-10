Risques d’affrontement entre les deux armées syrienne et turque : Moscou avertit Ankara

L'armée syrienne a pris le contrôle de la totalité de la ville syrienne de Minbej et de ses environs, dans le cadre d'un déploiement destiné à contrer une offensive turque, a affirmé l'armée russe, hier.

Cette avancée rapproche dangereusement les lignes des deux armées syrienne et turque qui mène une offensive dans le nord de la Syrie contre les Unités de protection du peuple (YPG), une milice kurde considérée comme «terroriste» par

Ankara. Un face à face ferait craindre une confrontation directe aux conséquences incalculables sur toute la région du Moyen-Orient. Conscient de ce risque majeur, Moscou vient d’affirmer, par la voix de son envoyé spécial, qu’elle ne permettra pas des affrontements entre les armées turque et syrienne. «Je pense non seulement que des affrontements (turco-syriens) ne sont dans l'intérêt de personne mais en plus qu'ils seraient inacceptables. Et c'est pourquoi, bien entendu, nous ne laisserons pas les choses en arriver là», a déclaré Alexandre Lavrentiev, cité par l'agence publique TASS. Une mise en garde destinée particulièrement au président Erdogan devenu insensible aux appels de la communauté internationale, ainsi qu’aux menaces de sanctions prônées par Washington. Dans ce sens, le gouvernement américain a annoncé que les Etats-Unis ont imposé lundi dernier des sanctions ciblées à trois ministres turcs dans le cadre d'un décret présidentiel de Donald Trump visant à convaincre Ankara de «mettre fin immédiatement à son offensive» contre les Kurdes en Syrie. Les ministres de l'Energie, de la Défense et de l'Intérieur sont frappés par les mesures américaines, selon un communiqué du Trésor américain. Leurs éventuels avoirs aux Etats-Unis sont gelés et leurs transactions internationales en dollars sont bloquées. Les ministères de la Défense et de l'Energie sont également visés, en tant qu'institutions. Ces sanctions sont autorisées par un décret du président des Etats-Unis annoncé peu auparavant et signé dans la foulée. Ce texte prévoit aussi de bloquer l'entrée sur le territoire américain des personnes sanctionnées. Il permet de viser un très grand nombre de responsables turcs impliqués dans des actes mettant en danger les civils ou déstabilisant le nord-est de la Syrie, mais à ce stade, l'administration Trump a décidé de ne les appliquer qu'à ces trois ministres et deux ministères. Sur le terrain, la bataille de Ras al-Aïn fait rage. Les forces des unités de protection du peuple de Syrie ont lancé hier une contre-attaque contre les forces militaires turques et leurs alliés. Les FDS sont parvenues à ralentir la progression des forces turques grâce à «des fortifications, des réseaux de tunnels (sous- terrains) et (...) des renforts». En sept jours, l'offensive turque a provoqué la mort de 70 civils, alors que les affrontements ont fait plus d'une centaine de morts des deux côtés des belligérants. Par ailleurs, 160.000 personnes ont été déplacées, a fait savoir l'ONU.

M. T.