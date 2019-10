MC Alger : Deux matches de suspension pour Casoni

Après la polémique du boycott de l’USM Alger du big derby algérois face au Mouloudia d’Alger et l’expulsion du coach mouloudéen, Bernard Casoni, pour contestation de l’arbitrage lors du match disputé par son équipe face au NC Magra pour le compte de la 6e journée de Ligue-1, la commission de discipline de la LFP s’est réunie lundi, pour traiter ces affaires.

L’entraîneur du MC Alger, Bernard Casoni qui a été entendu lors de cette réunion s’est défendu en faisant part de son attitude lors de la confrontation face au NC Magra quand il a affiché sa colère face à la perte de temps exagérée des joueurs de l’équipe adverse qui avaient marqué beaucoup de temps d’arrêt de jeu à l’approche de la fin du match. Un moment crucial pour les protégés de l’ancien marseillais qui étaient tout proche d’ouvrir la marque. Selon le coach du Mouloudia, ces pratiques ont cassé le rythme du match, déconcentré et énervé ses joueurs. La commission de discipline de la LFP a décidé de le suspendre deux matches pour contestations répétées. Trois joueurs du doyen étaient présents au siège de la LFP, en l’occurrence, Ayoub Azzi, Abderrahmane Hachoud et Hicham Nekkache.

Kader Bentounès