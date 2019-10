Affaire MCA - USMA : Match perdu par pénalité et défalcation de 3 points pour l’USMA

Comme il fallait s’y attendre, la LFP a sanctionné avec fermeté l’USMA pour avoir boycotté le derby face au MCA. Le club champion d’Algérie a perdu le match sur tapis vert et s’est vu défalquer trois points. En outre, il devra s’acquitter d’une amende de 1 million de dinars. La commission de discipline a statué ce lundi sur l’affaire MCA-USMA, grand derby de la capitale boycotté par l’USMA faute d’avoir obtenu son report. Pour rappel, le club champion d’Algérie en titre avait introduit la semaine dernière une demande de report de ce match comptant pour la 4e journée à une date ultérieure à la LFP pour absence de six de ses joueurs internationaux, à savoir le gardien de but Sifour, de Hamra, Khemaïssia, Benhamouda et Belarbi, retenus en sélection militaire, ainsi que du Libyen, Muaid Ellafi, appelé en équipe nationale de son pays.

La LFP, qui insiste sur le respect du calendrier, a répondu par la négative et l’USMA décida donc de boycotter. Résultat, la commission de discipline qui s’est réunie lundi dernier en session hebdomadaire, a déclaré «match perdu par pénalité à l’équipe de l'USM Alger pour attribuer le gain à l’équipe de MC Alger qui marque trois (03) points et un score de 3/0», comme indiqué dans un communiqué publié lundi dernier sur le site internet de la LFP.

En outre, l’USMA s’est vu défalquer trois points et devra s’acquitter d’une amende de 1 million de dinars. La riposte de l’USMA n’a pas tardé. Dans un communiqué publié dans la soirée de lundi, le club de Soustara a fait savoir qu’il introduira un recours

«auprès des instances compétentes».

La direction des Rouge et Noir a rappelé qu’elle continuera «à défendre les intérêts et les droits du club et exige que les lois et réglementions soient respectées». C’est certain, cette histoire risque encore de faire parler d’elle…

Amar B.

-----------------------------

L’USMA introduit un recours auprès des instances compétentes

La direction de l'USM Alger a décidé d'introduire un recours auprès des instances compétentes suite aux sanctions infligées par la commission de discipline de la Ligue de football professionnel (LFP), indique lundi un communiqué du club algérois.

«Suite aux sanctions infligées par la commission de discipline de la Ligue de football professionnel à l'encontre de notre club, la direction de l’USMA, informe qu'elle a décidé d’introduire un recours auprès des instances compétentes», souligne la même source.

«La direction de l’USMA continuera de défendre les intérêts et les droits du club et exige que les lois et réglementations soient respectées», ajoute le communiqué des Rouge et Noir. Pour rappel, la direction de l'USMA a saisi la LFP pour le report de cette rencontre en justifiant sa demande par le fait que ce derby soit programmé en pleine date FIFA, se basant dans sa requête sur l'article 29 des règlements généraux de la compétition de la Ligue-1, saison 2019-2020.