Nouveau système de compétition proposé par la FAF : Les limites du professionnalisme

Lancé en 2009 dans la précipitation, en pleine crise financière mondiale, sous l’influence de la FIFA, le projet de professionnalisation du football national a montré toutes ses limites. Dix ans après, le constat est pour le moins déplorable.

L’actuel bureau fédéral a décidé de prendre les devants pour corriger les choses, en proposant un plan de secours à l’assemblée générale de la FAF. Néanmoins, les solutions proposées comportent quelques ambigüités et pourraient compliquer un peu plus la situation, tant certains détails ont été occultés ou pas vraiment expliqués. Le nouveau système de compétition proposé par le FAF demande de grands réaménagements et ce à tous les niveaux. Certains clubs et joueurs commencent à s’inquiéter pour leurs sorts.



Le modèle actuel du professionnalisme montre ses limites



Pour ce qui est de la situation actuelle des choses, le constat fait état d’échecs incontestables. Sur le plan technique, les clubs n’ont jamais réussi à atteindre l’épanouissement escompté. La Ligue des champions d’Afrique, remportée par l’Entente de Sétif en 2015, demeure l’arbre qui cache la forêt. Par ailleurs, le championnat national, de niveau très moyen, continue de cumuler les scandales. Sous un autre registre, l’équipe nationale est principalement composée de joueurs formés dans l’hexagone, à l’exception de l’académie Paradou AC, dont le projet, datant du début des années 2000, demeure une initiative personnelle des propriétaires du club. Les centres de formations n’ont toujours pas vu le jour malgré les aides considérables octroyées par les pouvoirs publics. Economiquement parlant, il serait plus approprié de parler de gouffre financier. La quasi-majorité des SSPA sont endettées, alors que les plaintes des joueurs pour salaires impayés continuent de pleuvoir sur la CNRL. Les raisons de cette mascarade, non sans conséquences, sont multiples et se situent à tous les niveaux. Néanmoins, l’aspect financier demeure l’élément principal de cet échec. C’est le nerf de la guerre. Toutefois, aussi paradoxal soit-il, il n’y a jamais eu autant d’argent dans le football que durant ces dix dernière années. Le nombre de transfert par club bat tous les records à chaque mercato. D’autres part, les salaires des joueurs et autres entraineurs ont atteint des sommes vertigineuses.



La FAF propose un plan de sauvegarde



Pour tenter de sauver les meubles et trouver une issue à la crise que vit le football national, le président de la FAF et son bureau ont réuni les membres de l’assemblée générale pour une session extraordinaire le 17 septembre dernier avec pour ordre du jour un nouveau système de compétition, conduisant à la réduction du nombre de clubs professionnels. Adopté à l’unanimité par l’AG et entériné par le BF, le 03 octobre dernier, le projet de sauvegarde du professionnalisme et du football national comporte plusieurs points. Il a ainsi été décidé d’un nouveau système de compétition, avec une Ligue-1 professionnelle à 18 clubs et une Ligue-2 amateur scindée en deux groupes : Centre-Est et Centre-Ouest de 16 clubs chacune. La variante retenue prévoit, entre autres, la mise en place de cinq différentes catégories de ligues. On parle d’une ligue professionnelle unique pour gérer le championnat de L-1, d’une ligue amateur unique pour la D-2 (deux groupes de 16 équipes), la DNA pour les 6 groupes régionaux (16 clubs) avec la suppression de la ligue intégrions, de Ligues Régionales (deux paliers ; R1 et R2 avec 16 formations) et de ligues de wilaya pour les championnats honneur et près-honneur. Par ailleurs, il est aussi question de l’activation de la Direction nationale de contrôle des clubs (DNCG) et une structure sera mise en place pour faire le suivi, l’évaluation et l’accompagnement de passage des clubs du statut professionnel à celui d’amateur. Les clubs qui sont relégués en Ligue-2 ont le droit de garder leur statut de professionnel durant deux saisons seulement. S’ils ne parviennent pas à accéder, ils le perde. La FAF estime ainsi que l’évolution des joueurs de la L-2 avec un contrat amateur entraînera moins de litiges administratifs et donc financiers entre les clubs et les joueurs rencontrés au niveau de la CNRL.



Ne pas occulter le code du commerce



Dans l’ensemble, le projet de sauvegarde se penche essentiellement sur l’aspect sportif et technique de la question, négligeant toutefois un détail important. Les clubs professionnels ont un statut de société par action (SSPA) et relèvent principalement du code du commerce. Les résultats techniques des équipes ne peuvent pas, légalement parlant, constitué un paramètre ou un élément juridique pour appeler à la modification de statut d’entreprise. L’Assemblée générale de la FAF et son bureau fédéral ne sont pas habilités à décider du sort des SSPA. Il y a une procédure prévue par le code de commerce à suivre pour la liquidation judiciaire ou encore la dissolution des sociétés sportives en question. Ceci, sans oublier les droits des actionnaires et les délais requis, relativement longs, pour ce genre de procédures ou encore la désignation d’un liquidateur à la tête de la SSPA, avec tout ce que cela signifie et peut engendrer. D’autre part, il y a lieu de s’inquiéter du sort des salariés des SSPA à l’image des joueurs, entraineurs et autres employés. Vont-ils se retrouver au chômage à l’issue d’un résultat technique en fin de saison ? Sachant qu’un club amateur, principalement financé par des subventions, géré par des bénévoles et de surcroit à but non lucratif, n’a pas le droit de signer des contrats professionnels, ni avec des joueurs, ni entraineurs. Par ailleurs, lors de l’Agex du 17 septembre, il était question que les 18 clubs de Ligue-Une professionnelles annexés à des sociétés nationales à l’image du MCA, avec la firme Sonatrach. À moins d’une décision politique, difficile à envisager dans les contextes politique et économique actuels du pays, il sera difficile, voir impossible, pour la Faf d’assumer cette proposition, qui ne relève pas de ses compétences, ni de ses prérogatives. Si on reproche à l’ancien bureau fédéral d’avoir opté pour un modèle de professionnalisme inadéquat avec la réalité du terrain et des spécificités économiques du pays, on serait bien tenté de penser que l’issue de secours proposée relève de

l’amateurisme.

Redha M.