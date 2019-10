atteinte à la vie privée et diffusion de photos sans autorisation des concernés : Un journaliste placé en détention provisoire à El-Oued

Un journaliste, exerçant dans la wilaya d’El-Oued, a été placé hier en détention provisoire par le magistrat instructeur près le tribunal d’El-Oued pour "atteinte à la vie privée" et "diffusion de photographies sans autorisation des concernés", a-t-on appris de source judiciaire. Le mis en cause, Adel Azeb Cheikh, est poursuivi pour "atteinte à la vie privée des individus" et "diffusion sur sa page sur les réseaux sociaux de photographies sans autorisation des concernés", à la suite d’une action de protestation d’un groupe de chômeurs la semaine dernière devant le siège de l’Agence locale de l’emploi, a-t-on précisé.

L’Agence locale de l’emploi avait ensuite déposé plainte auprès du Procureur de la République du tribunal d’El-Oued contre quatre individus pour "atteinte à la vie privée des gens" et "injures et outrage à fonctionnaires dans l’exercice de leurs fonctions".

Le juge d’instruction avait, sur la base de cette plainte et après audition, ordonné le placement de trois des mis en cause en détention provisoire, a ajouté la source, avant de signaler que la Chambre d’accusation examinera aujourd’hui mardi la demande de mise en liberté conditionnelle introduite par leur défense.