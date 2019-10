Sommet de l'eau de Budapest : M. Hamam présentera l'expérience algérienne

Le ministre des Ressources en eau, Ali Hamam, présentera l'expérience algérienne en matière de gestion des ressources hydriques au 3e sommet de l'eau de Budapest qui se tient du 15 au 17 octobre. Organisée sous le slogan "prévenir les crises de l'eau", cette manifestation de trois jours a pour objectif de discuter des défis en matière de gouvernance, de connaissance, de financement, de réglementation et de trouver des solutions aux crises de l'eau émergentes.

L'évènement vise à "poursuivre une approche pragmatique, axée sur les solutions, ouverte aux technologies et méthodes novatrices et rentables.