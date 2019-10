M. Goudjil reçoit l'ambassadeur vietnamien : Développer les relations de coopération

Le président du Conseil de la nation par intérim, Salah Goudjil, s'est entretenu, lundi dernier à Alger, avec l'ambassadeur de la République socialiste du Vietnam, Pham Quoc Tru, qui lui a rendu une visite d'adieu au terme de sa mission en Algérie. Lors de cette rencontre, les deux parties ont «passé en revue les relations de coopération entre les deux pays et les voies et moyens à même de les développer au niveau bilatéral et dans les fora internationaux, notamment à travers des échanges intenses entre les deux pays autour des questions d'intérêt commun». L'audience a été également l'occasion d'échanger les vues autour des meilleurs voies et moyens à même de consolider et de raffermir les relations parlementaires entre les deux pays». Pour sa part, l'ambassadeur vietnamien a évoqué «les aspects liés à la coopération dans les domaines économique et culturel», se félicitant du soutien qu’il a trouvé en Algérie, sur tous les plans, auprès des autorités algériennes, lors de son séjour dans le pays». Cette rencontre a été l'occasion d'aborder les relations diplomatiques historiques solides entre les deux pays», a estimé le président par intérim du Conseil de la nation, qui a insisté sur l'impératif d'œuvrer davantage en vue de hisser les relations bilatérales, notamment économiques, au niveau des liens historiques et politiques privilégiés remontant aux luttes de libération menées par les peuples algérien et vietnamien», conclut le communiqué.