M. Boukadoum s'entretient avec le secrétaire d'état espagnol aux Affaires étrangères : Examen des prochaines échéances bilatérales

Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, s'est entretenu hier à Alger avec le secrétaire d'Etat espagnol aux Affaires étrangères, Fernando Valenzuela Marzo, en visite de travail à Alger. L'entretien, qui s'est déroulé au siège du ministère des Affaires étrangères, s'est élargi aux membres des délégations des deux pays. La visite de deux jours de M. Valenzuela à Alger, qui s'inscrit dans le cadre des consultations politiques régulières entre l'Algérie et l'Espagne, constitue une occasion pour les deux parties de faire le point sur la mise en œuvre des conclusions et décisions de la 7e réunion de Haut niveau algéro-espagnole, tenue à Alger le 3 octobre 2018, d'examiner les prochaines échéances bilatérales, en particulier la 8e réunion de Haut niveau prévue à Madrid en 2020, et d'avoir un échange de vues sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun, notamment la situation au Sahel, en Libye, au Proche-Orient ainsi que sur les questions de la migration et de la lutte contre le terrorisme. Les relations entre l'Algérie et l'Union européenne et la coopération dans le cadre de l'UPM figurent également au menu des discussions entre les deux pays.



Le MAE reçoit le nouvel ambassadeur du Zimbabwe…



M. Sabri Boukadoum a reçu, hier, M. Vusumuzi Ntonga qui lui a remis les copies figurées des lettres de créance l'accréditant en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Zimbabwe auprès de la République algérienne démocratique et populaire



… et la nouvelle représentante du PNUD



Il a également reçu, hier, Mme Aliko Blerta qui lui a remis les lettres de cabinet l'accréditant en qualité de représentante résidente du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) auprès de la République algérienne démocratique et populaire, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères.