M. Chenine à Belgrade : Souveraineté et dignité

Le président de l'Assemblée populaire nationale, Slimane Chenine, a appelé, hier depuis Belgrade, à consentir davantage d'efforts pour promouvoir la coopération parlementaire entre les Etats membres de l'Organisation de la coopération islamique. Intervenant aux travaux de l'Union parlementaire des Etats membres de l'OCI, dans le cadre de la 141e Assemblée de l'Union interparlementaire, M. Chenine a mis en avant «l'impératif d'unifier les vues face aux différents défis», appelant à «redoubler d'efforts pour promouvoir la coopération parlementaire entre les Etats membres de l'OCI». Par ailleurs, il s'est entretenu avec son homologue turc, Mustafa Entop, avec lequel il a passé en revue les relations entre les deux pays, une occasion pour les deux responsables de procéder à un état des lieux de la coopération et de passer en revue les résultats enregistrés, notamment au plan économique. Evoquant les derniers développements sur la scène arabo-musulmane, M. Chenine a rappelé l'approche de l'Algérie dans «la solution des crises», affirmant l'attachement de notre pays au «respect de la souveraineté des pays et de la non-ingérence dans les affaires internes d'autrui». Le président de l'APN s'est entretenu également avec son homologue monténégrin, Ivan Brajovic, avec lequel il a évoqué la possibilité d'instaurer les bases d'une coopération plus solide au plan parlementaire. Lors de sa rencontre avec le vice-président de Parlement sénégalais, M. Chenine a évoqué la possibilité de développer la coopération bilatérale, échangeant les vues par la même au sujet de nombre de questions africaines.