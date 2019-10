Autorité nationale indépendante des élections : 11 millions de formulaires remis aux 139 postulants à la présidentielle

Dressant un premier bilan des activités de l’autorité, nationale indépendante des élections (ANIE) depuis son installation, son chargé de la communication M. Ali Draâ a indiqué hier, que «139 postulants à la candidature pour l’élection présidentielle du 12 décembre prochain, dont cinq femmes réunissant les conditions exigées, à savoir la nationalité algérienne, le diplôme universitaire et l’âge légal de 40 ans ont procédé, jusqu’à jeudi, au retrait des formulaires de souscription». Il sera mis en exergue également que l’intéressé « doit se présenter auprès des services de l’état civil, des notaires ou des huissiers de justice pour la certification des formulaires de souscription». Pour ce qui est du chiffre exact relatif aux formulaires distribués, l’on apprendra que ce dernier s’élève précisément à 11.400.000 formulaires retirés, sachant que l’opération se poursuit toujours. M. Ali Draâ s’est par ailleurs exprimé sur la période de révision périodique des listes électorales qui a été entamée dimanche dernier et qui se déroule sous la supervision de l’Autorité.

Il dira à ce propos que cette opération connait, en fait, un «grand engouement» de la part des citoyens et qu’il est attendu qu’elle prenne fin, le 17 octobre, soit, jeudi prochain. Il faut dire que cette révision périodique intervient en «réponse à une revendication insistante» exprimée par les jeunes citoyens pour pouvoir exercer leur droit constitutionnel, comme mis en exergue par l’autorité.

Il convient de rappeler dans ce contexte que les résultats préliminaires de la révision exceptionnelle des listes électorales qui a précédé la révision périodique étaient de «128.000 nouveaux inscrits et 40.000 cas de décès». Il a aussi été enregistré durant cette révision exceptionnelle, 75.390 dossiers relatifs au changement de résidence, avait observé M. Charfi. La révision exceptionnelle des listes électorales a été lancée, faut-il le rappeler, conformément au décret présidentiel portant convocation du corps électoral en prévision de l’élection présidentielle du 12 décembre, signé par le chef de l’Etat, Abdelkader Bensalah, en septembre dernier.

Il faut savoir que les procédures adoptées et le système informatique utilisé pour la surveillance et l’assainissement des listes du corps électoral —qui sont toujours en cours jusqu’à la fin de la révision périodique des listes— rendent «impossible» la fraude, avait notamment relevé M. Charfi dans de précédentes déclarations, assurant, par la même, que la présidentielle se déroulera «en toute transparence».

Le président de l’ANIE avait notamment mis en relief le fait que l’instance qu’il préside jouit des «critères d’autonomie et de compétence» et qu’elle exercera les prérogatives héritées des ministères de l’Intérieur, des Affaires étrangères et de la Justice concernant les élections. Dans ce cadre, quelque 500.000 agents encadreront le scrutin présidentiel sous son autorité directe, a aussi précisé M. Charfi. Pour rappel, l’Autorité nationale indépendante des élections est investie de «la charge de préparer les élections, les organiser, les gérer et les superviser, et ce, dès le début de l’opération d’inscription sur les listes électorales et leur révision, ainsi que la préparation de l’opération électorale, le vote, le dépouillement. De même, elle se prononce sur le contentieux électoral, conformément à la législation en vigueur». Elle prend également toutes les mesures et dispositions garantissant la tenue des élections en toute intégrité, transparence et impartialité, sans discrimination entre les candidats».

L’autorité nationale indépendante des élections dispose aussi, conformément à la loi, des prérogatives de réceptionner les dossiers de candidature d’élection du président de la République et de statuer en accord avec les dispositions de la loi organique relative au régime électoral et d’annoncer les résultats provisoires des élections. Constituée d’un conseil, d’un bureau et d’un président, l’Autorité a des démembrements représentés par des délégations de wilaya, devant être assistées de membres de délégations au niveau des communes, ainsi qu’au niveau des représentations diplomatiques et consulaires.

Soraya Guemmouri