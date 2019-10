Exigences populaires et offre politique : De l’esprit du dialogue

Des périls en cascade se jouaient des coudes et annoncent un scénario genre «tomber de Charybde en Scylla» : pessimistes susurraient que le sort du pays risque de se jouer à pile-ou-face. Une lueur d’espoir qui voit les contours d’une nouvelle République se dessiner : optimistes pronostiquaient une rupture totale avec l’ancien régime.

Au lendemain du déclenchement en févier dernier, des manifestations populaires en Algérie, les deux camps étaient comprimés dans une dichotomie inextricable. Pourtant, sonnait l’heure du parler cash, du parler juste. Mais, pour les premiers vendredis du Hirak, les mots séparaient. Défiance contre défiance, fractures en appelaient d’autres et la pédagogie a été manquante. Choc du langage qui raconte en filigrane un choc de vie. Irrécupérable? Les semaines s’égrenaient, et la solution ne devait tarder. Il a fallu, pour paraphraser Platon, discuter «dans les discussions à l’amiable, où l’envie ne dicte ni les questions ni les réponses», afin «qu’éclate la lumière de la sagesse et de l’intelligence». Fini le temps des messages incompris, des émetteurs qui peinent à se faire comprendre et des récepteurs qui les accusent d’autisme ? Côté Gouvernement, la prudence régnait, s’imposait. Pour éviter à l’exacerbation populaire d’atteindre son paroxysme, c’est l’argument du dialogue «national et inclusif» qui était brandi en leitmotiv. L’urgence de cet échange trouve son explication, relève le chef de l’Etat, dans la nécessité de permettre au pays de «retrouver sa normalité politique et institutionnelle, qui le mettrait en position de force face aux incertitudes économiques et sociales». En effet, ce dialogue mené, observe le professeur Mhand Berkouk, enseignant universitaire en Sciences politiques, prévoyait dès le début la «consolidation des garanties démocratiques dans le cadre d’une approche nationale».



Du dialogue et de la débucratisation du processus électoral



Pour élucider l’alpha et l’oméga de sa vision, portant tenue des élections présidentielles, le gouvernement a mis au point des mesures portant amendement profond de la loi électorale. La vox populi l’entendit-elle de cette oreille ? Pas si sûr. Le temps presse. Et c’est à la mi-septembre que le chef de l’Etat, Abdelkader Bensalah, suite à de multiples consultations, appelait les Algériens à se rendre aux urnes le 12 décembre prochain. Ayant juré par tous les Saints de proscrire la fraude, le gouvernement n’a eu de cesse de mettre en œuvre une série de mesures. L’exemple de l’Autorité nationale indépendante des élections, qui substituera à l’administration publique, est le plus édifiant. Un gage de garantie suffisant ? Certains engagements seront inscrits, considère le Pr Berkouk, au chapitre de l’inédit, annonçant que l’Algérie assiste, pour la première fois, à une «débucratisation du processus électoral». D’autres garanties viennent en renfort. En sus de leur portée politique, légale, remarque l’universitaire, elles «reflètent la volonté de l’Etat, d’une part, rompre avec les pratiques anciennes et de l’autre, créer une nouvelle dynamique qui va créer une nouvelle justice démocratique».

Avec l’adoption du dialogue comme un moyen de sortie de crise par un «consensus opératoire», l’introduction de «nouvelles règles, normes et procédures politiques, juridico-institutionnelles» qui consolideraient la confiance du citoyen, le prochain rendez-vous électoral constitue une «phase importante dans l’édification d’une nouvelle République démocratique, citoyenne pour notre pays». Aux assertions évoquant un prétendu «passage en force» de l’État, notre vis-à-vis répond, ferme, que l’élection de décembre est «la seule solution constitutionnelle et rationnelle à la crise politique», à l’issue de laquelle le futur chef de l’Etat «entamera de nouvelles réformes politiques et constitutionnelles qui soient à la hauteur des ambitions des citoyens».

Côté peuple, le ton est sentencieux. La non-gouvernance devra impérativement être bannie. Toute polarisation autour des hommes risquerait d'aggraver la situation, de crisper les échanges et de renforcer les fractures. L’année 2019 grignotait ses semaines et la rue algérienne toujours en ébullition. Ad vitam aeternam ? Les assurances de l’Exécutif n’ont-elles pas pesé de leur poids pour assouvir l’«appétit» revendicatif des manifestants ? Fallait-il changer de méthode, de discours ? Dans son analyse, le Pr Berkouk note qu’à travers certains slogans scandés, comme le fameux «Djeïch, chaâb, khawa khawa», les citoyens se joignent à l’idée du changement, donc du dialogue et de la tenue dudit scrutin. Ces aphorismes, argumente-t-il, «symbolisent la symbiose de la démarche citoyenne pour la préservation de l’Etat national, la consolidation de l’ordre constitutionnel et la résolution de la crise par des élections garanties par un socle normatif défini dans les nouveaux amendements de la loi organique des élections et par l’institutionnalisation de l’Autorité nationale indépendante des élections».



Le dialogue au secours des entreprises ?



Chaque jour qui passe apporte avec lui son lot d’exigences. Ainsi, le coefficient de l’engagement du Gouvernement et de la performance des candidats au scrutin, devra se multiplier du moins pour une raison : trouver une meilleure parade à l’abstention.

Etablie respectivement à 39.8%, 42.3%, et 48.3%, cette non-participation citoyenne a égratigné les présidentielles de 1999, 2004 et de 2014.

Le même tempo affiché en politique, l’est également en économie. Des impasses qui, même multipliées, voire compliquées, peuvent trouver leur issue dans le dialogue. Bien d’entreprises nationales subissent le corollaire de la crise politique et peinent à sortir la tête de l’eau. Celles activant dans le secteur du bâtiment, travaux publics et hydraulique (BTPH), sont les plus fouettées. Pas moins de 3.650 entreprises ont mis la clé sous le paillasson et 275.000 postes d’emplois supprimés depuis 2017. Ahurissant !

Les tentatives, d’ordre technique notamment, menées se sont avérées infructueuses. Refusant la mort à petit feu de l’entreprise nationale, l’Association générale des entrepreneurs algériens a lancé un appel solennel à l’ouverture d’un dialogue national avec les pouvoirs publics. Objectif : «trouver des solutions urgentes, à court et à moyen terme» aux problèmes que vit l’entreprise, publique ou privée. Sollicité par nos soins, M. Kamel Rezzig, enseignant universitaire à Blida, affirme dans cette optique que le dialogue mené dans les normes sera salvateur pour l’économie nationale. La tenue d’une élection libre, transparente permettra, notamment si elle sera adossée à un taux de participation appréciable, de «rétablir la confiance chez les investisseurs locaux et étrangers». Relativisant les choses, l’économiste se dit convaincu que «de bonnes réformes politiques constitueront à coup sûr un prélude à une nouvelle gouvernance économique». Lui emboîtant le pas, M. Omar Berkouk, expert financier, estime que cette nouvelle gouvernance «sera légitime pour engager les réformes de structures douloureuses, nécessaires et vitales pour sortir l’économie nationale du modèle prédateur fondé sur la production et la vente des hydrocarbures». Dans une Algérie qui se veut multiple mais unie, le mot d’ordre a pour nom : Dialogue.

Fouad Irnatene