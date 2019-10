Le Conseil des ministres assouplit le code de procédure pénale : La police judiciaire, autorisée à enquêter sans habilitation du Procureur

Depuis le déclenchement du mouvement citoyen «Hirak» le 22 février dernier, l'Etat a affiché sa détermination à répondre à la volonté populaire, notamment en ce qui concerne la lutte contre la corruption et le jugement de tous ceux qui en sont impliqués.

Cette détermination de l’Etat en matière de lutte contre la corruption s’est traduite par l’adoption d’un projet de loi amendant l'Ordonnance n°66-155 du 8 juin 1966 portant Code de Procédures pénales. Présenté par le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Belkacem Zeghmati, lors du Conseil des ministres, réuni dimanche dernier, sous la présidence du chef de l’Etat, M. Abdelkader Bensalah, ce projet de loi devrait renforcer le système législatif de lutte contre la corruption et toutes les formes de criminalité. L’amendement proposé abroge toutes les dispositions ayant eu un impact négatif sur la mise en mouvement de l'action publique et celles constituant des entraves à l'action de la Police judiciaire, notamment dans les affaires de corruption et de dilapidation des deniers publics», indique un communiqué de la Présidence de la République. Ce nouveau texte annule la condition de la plainte préalable des organes sociaux de l'entreprise pour la mise en mouvement de l'action publique à l'encontre des dirigeants des entreprises publiques économiques, dont l'Etat détient la totalité des capitaux ou à capitaux mixtes, et ce «en renforcement de la protection des deniers publics et de la lutte contre le crime financier tout en maintenant la protection juridique aux dirigeants de ces entreprises en vertu du code de Procédure pénale». Ces amendements permettront aux officiers de la Police judiciaire d'exercer leurs missions «sans la condition d'habilitation préalable du procureur général compétent. Ils élargissent également les prérogatives de recherche et d'investigation aux officiers de la Police judiciaire dans toutes les affaires prévues par la législation pénale nationale», ajoute le communiqué.

Le chef de l'Etat s'est félicité de «la pertinence des amendements introduits et qui sont à même de lever les entraves à l'action de la Police judiciaire en matière de lutte contre la corruption et l'atteinte aux deniers publics».

M. Bensalah a mis en avant «la responsabilité» des juridictions compétentes quant «au strict respect» des dispositions y afférentes prévues dans la Constitution et la loi et relatives à l'exercice des activités de la Police judiciaire afin de pouvoir «consolider» les fondements de l'Etat de droit et «la protection» de la société et des libertés. Pour sa part, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Belkacem Zeghmati, avait affirmé auparavant que «la corruption, le détournement de fonds, l’atteinte au foncier et aux terres agricoles, le trafic d’influence, le favoritisme, l’abus de confiance et autres écarts constituent une atteinte aux droits de l’homme et des générations futures».

Qualifiant la justice de «gardien et accompagnateur» des efforts de protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales, M. Zeghmati a insisté sur l’importance d’asseoir les conditions nécessaires et l’environnement appropriés pour déraciner toute les formes de la corruption et les conduites répréhensibles par la loi et l’activation des mécanismes de prévention.

Salima Ettouahria