Le Premier ministre a instruit l’administration et les instances publiques : Déjouer toute atteinte à l’impartialité

Le respect absolu des règles d’intégrité et d’impartialité garantissant la tenue d’un scrutin présidentiel transparent et crédible a été rappelé avec insistance par le Premier ministre, dans son allocution prononcée, lors de la réunion du Conseil des ministres qu’avait présidé, dimanche dernier, le chef de l’État, Abdelkader Bensalah.

L’évolution du processus électoral en prévision du rendez-vous des urnes du 12 décembre a constitué un des sujets phares abordés lors de cette réunion au sommet de l’autorité de l’Etat, à l’occasion de laquelle l’engagement de mobiliser tous les moyens nécessaires pour réussir cette élection décisive et déterminante pour l’avenir du pays a été réitéré de manière solennelle. C’est ce qu’a d’ailleurs soutenu clairement Noureddine Bedoui qui a mis l’accent à cette occasion sur la mobilisation de l’ensemble des administrations et des instances publiques, le gouvernement et les autorités locales, en tête, et qui sont, affirme-t-il, «plus que jamais engagés contre tout tentative d’atteinte à l’impartialité et la crédibilité du processus électoral». Le Premier ministre a entamé son allocution en faisant part d’emblée «du travail colossal fournie par l’ensemble des institutions de l’Etat ayant fait montre de solidarité pour sortir de la crise». Une crise qui en est «à ses derniers jours depuis la convocation du corps électoral par le chef de l’Etat, connu pour son dévouement au pays et sa fidélité au serment des martyrs» a-t-il poursuivi.

Il a ainsi mis en valeur «la judicieuse» décision portant organisation de l’élection présidentielle dans les délais impartis, ce qui «évitera sans doute» au pays de «tomber dans le vide institutionnel».

A cet effet, il a rappelé qu’il a instruit toutes les parties concernées pour «mettre à la disposition de l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) tous les moyens humains et matériels pour assurer le bon déroulement de ce rendez-vous électoral dans le cadre du respect des lois et des principes de la neutralité, de régularité, de transparence et de crédibilité».

Sur un autre volet, Bedoui n’a pas manqué de mettre en relief le rôle «axial» qu’a assumé le Haut commandement de l’institution militaire dans la «préservation» de la stabilité du pays, la «défense» de l’intérêt suprême de la Nation, et ce en faisant valoir son «attachement» aux principes constitutionnels dans le règlement de la crise politique que vit l’Algérie. «L’histoire retiendra l'acte des vaillants enfants de ce pays qui lui ont fait éviter de tomber dans le chaos dès le début», a-t-il en effet soutenu, saluant par la même la position de l’Armée nationale populaire.

Et d’ajouter : «Ce que l'Algérie a accompli, à ce jour, n'aurait été possible n'étaient-ce ces hommes vaillants fidèles au serment des chouhada, en tête desquels l’ANP, digne héritière de l'Armée de libération national (ALN), qui a eu l'honneur d'affirmer son attachement à ses missions constitutionnelles et son souci de protéger l'Etat et ses institutions qui étaient menacées, outre l'effusion du sang des citoyens qui ont opéré un sursaut pour la rupture et le changement». Il rappellera à l’occasion l’engagement pris par le général de corps d'Armée, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP quant à garantir «la sécurisation des personnes et de leurs biens, ce qui a prémuni notre pays et assuré sa sécurité».

Il fera part aussi de «l'image, ô combien éloquente, du peuple qui s'est uni autour de son Armée. «Une image qui a impressionné le monde entier», dira-t-il. Il ainsi assuré que l’ANP est garante du fonctionnement de toutes les institutions. «C'est grâce à elle que l'Etat ne s'est pas effondré», a-t-il insisté, appuyant que l’institution militaire «est le seul garant de l'unité du pays et le défenseur de la souveraineté nationale, tout en étant fidèle à ses nobles missions constitutionnelles permettant à l'ensemble des institutions de l'Etat de s'acquitter de leurs missions légales et administratives dans les meilleures conditions et de répondre aux besoins quotidiens des citoyens».

«Tout un chacun puise sa force de celle de son Armée qui, dès le début, était en faveur de la volonté du peuple et qui, aujourd'hui, met tous les Algériens face à leurs responsabilités pour faire aboutir ce rendez-vous décisif de l'histoire moderne de notre pays», a conclu le Premier ministre.

Karim Aoudia