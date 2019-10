Filière cameline : Intérêt croissant

Le ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche a présidé, hier au siège de l'Institut national de la recherche agronomique d’El-Harrach (Alger), un Atelier national sur les perspectives du développement des chaînes de valeur de la filière d'élevage cameline, en présence de plusieurs experts et d’éleveurs issus des wilayas du sud du pays. L’objectif d’un tel atelier est de «faciliter» l’échange d’informations et d’expériences entre les institutions et les universités impliquées dans la filière cameline, et «d’identifier» les actions le plus urgentes à mettre en œuvre en matière de développement durable de l’élevage camelin en Algérie. Cette rencontre servira aussi à «consolider» le projet de développement des chaînes de valeur liées à la filière cameline. L’élevage dans la filière cameline est pris très au sérieux par les autorités du pays qui accordent une importance «accrue» à cette filière développée dans le sud du pays. De ce fait, la volonté politique de développer la filière cameline et de l’insérer dans le processus de développement économique et social des wilayas du sud du pays est attestée par l’institution d’un comité national de la filière cameline, a affirmé, à cet effet, Cherif Omari, qui ajoute que son département a mis en place un plan d’action d’urgence relatif au développement d’élevages camelins et caprins, et à l’élaboration d’un projet recherche-développement, multisectoriel et multidisciplinaire, dont la profession (éleveurs, entreprises, associations, CNFC… ) est «partie prenante» et bénéficiera de l’appui financier des fonds publics. Plus précisément, le plan d’action d’urgence dédié au développement de l’élevage camelin, financé sur fonds publics et le budget d’équipement du ministère, est de nature à «répondre aux besoins tangibles» formulés par les acteurs socio-économiques, notamment l’encadrement zoo sanitaire et alimentaire, ainsi que la mobilisation des ressources en eau pour l’abreuvement du cheptel camelin.

Le ministre a assuré que les pouvoirs publics vont consacrer «tous» les moyens nécessaires pour développer cette filière et ses différents produits, qu’il qualifiera «d’importants» pour l’économie nationale. «L'État accorde un grand intérêt après sa formalisation en tant que filière nationale, ce qui nous permettra de travailler en partenariat avec les éleveurs et les différents acteurs pour le développement de ce domaine», a-t-il souligné. Selon Omari, il a été élaboré un plan de travail spécial au développement de cette filière, lors de la réunion du gouvernement du 10 mai dernier, soldée par plusieurs rencontres entre les éleveurs des camelins et les responsables du secteur, outre plusieurs visites sur le terrain ayant permis la mise en place d'une feuille de route pour le développement de l'activité. Il a également saisi cette occasion, pour rappeler les précédentes rencontres tenues avec les élus de la région du grand Sud, affirmant que cet atelier est une «occasion» pour actionner le développement de la filière cameline, à travers sa promotion, et recourir aux moyens scientifiques «modernes», avec la coopération avec le ministère de l'Agriculture et les différents établissements concernés. Le ministre a rappelé que la filière cameline a été institutionnalisée en juin 2018 comme activité agricole «à part entière», avec l'installation officielle de son Conseil national interprofessionnel, qui va représenter tous les segments de la filière, et sera «l'espace de concertation et de développement» de cette activité agricole.



L’élevage camelin, une filière à part entière



Lors de cet atelier, l’expert soudanais de l’Organisation arabe du développement de l’agriculture (OADA), Hamed Akab Mohammed, a présenté une étude sur l’élevage de la filière cameline en Algérie, menée dans sept wilayas du Sud, où se trouve le plus grand nombre de dromadaires et de chameaux. L’expert a constaté que 57% des éleveurs n’ont pas fait d’études, et affirmé que le type d'élevage le plus répandu dans cette filière est l’élevage traditionnel qui «ne nécessite pas» de grands moyens, alors que 72% d’eau pour l’abreuvage est issue des puits. Sur le terrain, le développement de l’élevage camelin se trouve principalement confronté, d’une part, au problème de l’alimentation constituée, pour l’essentiel, par le pâturage des parcours sahariens à faible valeur fourragère, et, d’autre part, au manque d’études et de donnés relatives aux pathologies dominantes chez l’espèce cameline. Ce sont deux contraintes principales qu’il s’agira de lever, pour garantir l’essor de l’élevage des camelins dans les régions du Sud. Aussi, au regard de son rôle socioculturel et économique primordial, l’élevage de ce type de cheptel en Algérie a toujours été historiquement associé aux formes de vie dans les zones pastorales arides et semi-arides. Étant à vocation agro-pastorale, les wilayas du Sud et steppiques incluent un patrimoine camelin important qui constitue l’élément central de la résilience de ces écosystèmes caractérisés par une fragilité agro-écologique.

Mohamed Mendaci