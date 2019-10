Métro d’Alger : Un tunnelier pour parachever les travaux d’extension

Le ministre des Travaux publics et des Transports, Mustapha Kouraba, a fait état, hier à Alger, de la réception d’un engin géant de dernière génération utilisé dans le forage de tunnels, en vue d’accélérer le rythme des travaux d’extension de la ligne du métro d’Alger. Lors d’une visite d’inspection de projets d’extension de la ligne du métro d’Alger, en présence du wali d’Alger, Abdelkhalek Sayouda, le ministre a précisé que l’acquisition du tunnelier de 104 m de longueur et 10 m de diamètre, doté des dernières technologies adoptées en matière de forage et de pompage de béton armé, permettra d’excaver entre 16 et 24 mètres/jour. Grâce à cette machine de pointe, a-t-il poursuivi, les travaux d’extension de la ligne du métro se poursuivront à «un rythme soutenu» sur une longueur de 9,5 km vers l’aéroport international d’Alger, et permettront la réception du projet dans les délais impartis, à savoir fin 2023. «Ce mastodonte de métal entamera ses travaux de creusement fin octobre courant sur le tronçon Oued Smar-aéroport d’Alger pour une durée d’une année», a-t-il encore souligné. «L’acquisition du tunnelier est la première du genre à l’échelle nationale», a-t-il affirmé, indiquant que «jusque-là, seuls les petits engins de forage avec un maigre taux de creusement journalier ont été utilisés». Acquis par l’entreprise publique spécialisée dans les grands ouvrages «Cosider», cette machine gigantesque «contribuera efficacement au parachèvement des projets pour pouvoir les réceptionner dans les délais impartis», a-t-il indiqué. Le ministre a tenu à rappeler la conclusion, dimanche avec Cosider Construction, de deux marchés de gré à gré simple pour la réalisation des opérations d’extension de la ligne du Métro d’Alger portant sur les travaux d’aménagement et le système intégré pour l’extension de la ligne El Harrach-Aéroport Houari-Boumediene, ainsi que les opérations d’aménagement et le système intégré d’extension de la ligne place des Martyrs-Bab El-Oued. A une question de la presse sur l’arrêt du téléphérique Bouzaréah-Bab El Oued, M. Kouraba a rassuré qu’il n’était que «temporaire», en raison de travaux de maintenance périodique, affirmant que ce moyen de transport «sera rouvert aux citoyens, une fois les travaux achevés». Quant au début de l’application du système de péage pour les usagers de l’autoroute Est-Ouest, le ministre a fait savoir que ce système entrerait en service à l’horizon 2021 «une fois tous les travaux d’installation des stations parachevés», sans pour autant apporter de précisions sur la tarification qui, selon lui, n’a toujours pas été fixée. M. Kouraba a fait état, par ailleurs, d’un taux d’avancement de 85% des travaux de réalisation des échangeurs au niveau de l’autoroute Est-Ouest dans la région Centre, et de 70 voire 75% dans les régions Est et Ouest. Lors de sa visite, le ministre a inspecté le centre de formation de la Société d’exploitation des tramways (Setram) à Haï El Badr (Kouba), et le site du chantier Cosider à Haï El Djorf (Bab Ezzouar) chargé de la réalisation de la ligne El Harrach-aéroport d’Alger, où il a écouté les explications des responsables du chantier relatives au rythme et aux conditions de travail. Le ministre a visité également le siège d’une usine spécialisée dans la fabrication de matériels et équipements de forage de tunnels à Alger.