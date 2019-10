Université : Installation du Conseil National de l’éthique

La nouvelle faculté des sciences médicales de l’université d’Oran 1 Ahmed-Ben-Bella a été inaugurée, hier, à l’occasion de l’ouverture officielle de l’année universitaire 2019-2020 par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Tayeb Bouzid, en présence du ministre de la Formation et de l’Enseignement professionnels, Belkheir Dadamoussa, et du ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, Tidjani Hassan Haddam. La nouvelle année a vu l’inscription de 260.554 étudiants nouveaux bacheliers. Concernant la wilaya d’Oran, qui a vu, hier, l’inauguration de la plus grande faculté des sciences médicales du pays, avec une capacité de 10.000 places pédagogiques et une autre pour les sciences humaines et islamiques, avec 3.000 places, elle est en phase de devenir, selon le ministre, un véritable pôle d’excellence dans le domaine de la formation, de la recherche scientifique et de l’innovation. Il a rappelé, à ce propos, que la wilaya accueille déjà trois universités et cinq écoles nationales supérieures, en attendant d’être dotée de centres de recherche, avec la réception des projets en cours de réalisation.

Lors d’une conférence de presse, le ministre est revenu sur le statut et la mission du Conseil national de l’éthique des professions de l’université, une instance créée récemment et installée officiellement hier. Il explique que ce conseil sera l’instance suprême de l’institution universitaire. «C’est avec la moralisation de l’université que nous parviendrons à la moralisation de la société», a indiqué le responsable. À une question sur les réformes que le département de Tayeb Bouzid envisage d’introduire dans le secteur, ce dernier dit que «le monde change à grande vitesse et les technologies aussi, c’est pourquoi nous devons nous adapter à ces changements. Nous aimerions accorder une place importante dans nos universités aux sciences humaines et sociologiques. Ces dernières doivent accompagner l’avancée et le progrès dans le domaine des technologies», a affirmé le ministre. L’autre projet de réformes abordé par Tayeb Bouzid concerne la gestion des universités. Pour lui, le gestionnaire de l’université doit avoir, entre autres, une bonne maîtrise des langues, de la technologie, et même de soi.

En réponse à une question sur l’absence de statistiques concernant la production de la recherche scientifique dans notre pays, le ministre a expliqué que la recherche scientifique ne peut fonctionner sans lois. «Il faut savoir qu’au lendemain de l’indépendance, nous n’avions ni laboratoires ni lois pour la recherche. La première loi date de l’année 1998, ce qui a permis de créer des laboratoires, des centres de recherche et avoir une carte ou un réseau de ces structures. Concernant les recherches à l’échelle du continent africain, l’Algérie figure parmi les meilleurs pays dans ce domaine. Pour ce qui est des chercheurs, cinq chercheurs algériens figurent parmi les 500 premiers dans le monde. Actuellement, nous œuvrons dans le sens de donner un autre aspect à la recherche scientifique, celui de trouver des solutions. Les travaux réalisés dans les centres de recherche vont produire des résultats au profit des secteurs industriel, social et économique. Aujourd’hui, avec la crise financière, il est important de recourir aux centres de recherche, pour trouver des solutions à nos problèmes», a-t-il dit.

La question relative à l’enseignement en anglais dans les universités a été évoquée par la presse. À ce propos, le ministre a estimé que «l’anglais est une langue internationale qui a sa place dans tous les domaines. Nous avons une étude qui explique que la majorité des étudiants veulent étudier en anglais, sauf que pour le moment, nous n’avons pas encore les moyens pour cela. C’est pourquoi nous avons parlé du renforcement progressif de l’enseignement en anglais. À vrai dire, nous encourageons l’enseignement de toutes les langues étrangères, le monde est un village qui exige de communiquer dans toutes les langues. Nous voulons aussi attirer les étudiants étrangers dans nos universités et laboratoires, comme cela se fait dans tous les pays, et cela ne peut se faire sans l’enseignement en anglais. D’ailleurs, c’est l’un des critères du classement des universités», a-t-il indiqué.

Amel Saher