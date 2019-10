Ecole nationale des ingénieurs de Tlemcen : Un pôle d’excellence

L’École nationale des ingénieurs de la ville de Tlemcen constitue un pôle d’excellence spécialisé dans la formation de cadres techniques conscients des défis de l’avenir et à même d’améliorer les services au profit du citoyen, a indiqué, hier à Tlemcen, le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Salah Eddine Dahmoune. S'adressant aux responsables locaux, à l’encadrement et aux stagiaires de cette école ouverte l’année passée, M. Dahmoune a souligné que l’expansion urbanistique des différentes villes a rendu indispensable la création d’un espace de formation de cadres susceptibles de relever les défis dans l’optique de concrétiser les politiques des collectivités locales, et notamment dans les domaines de l’aménagement urbain et de la gestion technique et environnementale. «Notre département a tracé une stratégie de développement local contenant divers programmes au profit des zones rurales et frontalières, par le biais d’octroi de ressources financières nécessaires afin d’éradiquer les déséquilibres de développement entre diverses régions du pays», a déclaré le ministre, en visite de travail de deux jours à Tlemcen. Accompagné des directeurs généraux de la Sûreté nationale et de la Protection civile, le ministre a souligné que l’inauguration de cette école nationale baptisée au nom du défunt «Docteur Abdelmajid Meziane», comme celle de l’Académie de police de Sétif, la semaine précédente, s’inscrit ainsi dans cette stratégie de formation, adoptée par le ministère de l’Intérieur visant à élargir le réseau de formation qui sera prochainement renforcé par d’autres infrastructures de formation qui seront soutenues par la plate-forme virtuelle de formation à distance. Dans ce cadre, il a rappelé le fonds de solidarité et de garantie des collectivité locales qui a contribué par une enveloppe estimée à 600 milliards DA durant les trois dernières années afin de répondre aux besoins des citoyens en matière d’infrastructures de proximité (raccordement aux réseaux d’électricité, de gaz et d’AEP, l’amélioration des conditions de scolarisation avec un programme de restauration et de rénovation de 19.000 écoles primaires à l’horizon 2020 et la généralisation de l’utilisation de l’énergie renouvelable dans les nouvelles structures publiques. Pour le ministre, «cette plateforme, mise en service hier, constitue le fruit des efforts du secteur visant à se moderniser et à exploiter les TIC dans le but de rationaliser les dépenses et de rapprocher la formation du maximum de fonctionnaires», a-t-il déclaré. Le secteur de l’Intérieur a programmé un plan ambitieux pour les trois années à venir qui vise à substituer l’énergie ordinaire polluante par l’utilisation de l’énergie renouvelable, notamment dans les écoles, les mosquées et les rues, a-t-il indiqué. Quelque 400 écoles primaires sont déjà dotées d'équipements d’énergie renouvelable, a-t-il fait savoir, ajoutant par ailleurs que le ministère de l’Intérieur a tracé une stratégie qui comprend divers domaines de protection de la santé et l’hygiène publique, et l’entretien et la réalisation des espaces verts, à travers diverses communes.