Formation du personnel de l’éducation : Le cheval de bataille du ministre

Pour être au diapason des nouveautés pédagogiques et des attentes de la société, le secteur de l’Éducation national œuvre à renforcer davantage ses compétences.

C’est ce qu’a annoncé, dimanche, le ministre de l’Éducation nationale, lors de l'ouverture de la rentrée de formation 2019/2020, à l'Institut national de formation et de perfectionnement du personnel de l'éducation (INFPE) d’El-Harrach (Alger). «Il est nécessaire d'adopter une politique prospective pour le renforcement des compétences du secteur», a-t-il déclaré.

Soulignant l’importance d’investir sur le capital humain, Abdelhakim Belabed a estimé que la promotion des professions d'administration, d'éducation et d'inspection constitue un élément «clé» dans la réforme du système éducatif, ce qui permettra, selon lui, le développement des capacités de l'École algérienne et la consécration des valeurs relatives aux pratiques éducatives reconnues aux plans national et international.

Le ministre a mis l'accent sur l'impératif «d’encourager» le personnel et les acteurs de l'éducation, et de les «motiver» dans l’exercice de cette noble mission, relevant ainsi l’importance d’accorder un intérêt «particulier» aux axes portant sur la prise en charge de la scolarisation des enfants en situation difficile et des catégories vulnérables, et celle des personnes à besoins spécifiques.

Le ministre a exhorté la communauté de l'éducation à «tirer profit» des expériences des pays pionniers en termes d'efficacité et de qualité de leurs systèmes éducatifs, et évoqué les missions des instituts de formation relevant du secteur de l’Éducation nationale, au nombre 16. «Ils ne doivent pas se limiter à la formation spécialisée», a-t-il plaidé, ajoutant qu’ils ont un «rôle» dans l'élaboration de programmes de formation et le suivi de leur application.

Belabed a indiqué que les instituts sont tenus «d’assurer» une formation pédagogique préparatoire au profit des nouveaux enseignants et de «veiller» à l'application du programme de formation pour les enseignants exerçant au niveau local. «Six instituts nationaux de formation ont été chargés d'accueillir les centres régionaux de formation des nouveaux enseignants, estimés, lors de cette rentrée, à plus de 2.800 enseignants stagiaires, dont 1.989 enseignants pour le primaire, 553 pour le moyen et 262 pour le secondaire», a-t-il confié.

Le premier responsable du secteur a rappelé par ailleurs la décision de dispenser les diplômés des Écoles normales supérieures (ENS) de la formation pédagogique préparatoire, indiquant que ces diplômés sont «les mieux désignés» pour occuper des postes d'enseignant, tous cycles confondus, compte tenue de la formation spécialisée de «qualité» dont elle bénéficie. Il convient de noter, à ce propos, la convention signée entre les ministères de l'Éducation nationale, et de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique portant sur la formation des enseignants selon les besoins du secteur jusqu’à l’horizon 2030. Il faut dire que le ministère de l’Éducation s’attelle à assurer un «meilleur» encadrement pédagogique, à travers la formation de l’ensemble de son personnel, pour atteindre une école de «qualité». Après les inspecteurs et les enseignants, c’est au tour des directeurs de lycée de bénéficier d’une formation spécialisée. La session, qui sera ainsi étalée sur 18 semaines, soit du 22 décembre au 30 juillet, se déclinera sur 4 étapes importantes qui consistent à assurer une formation théorique et pratique. Les conseillés d’orientation scolaire bénéficieront également d’une large opération de formation, dont la durée est de 60 heures, alors que la durée de la formation destinée aux inspecteurs peut atteindre un volume horaire de 700 heures, entres cours pratiques et théoriques. Kamélia Hadjib