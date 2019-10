Protection civile de Béjaïa : Un officier, honoré pour son geste héroïque

Un officier de la protection civile de Bejaia a été honoré, dimanche à Souk-el-Ténine (Bejaia), pour avoir sauvé d’une noyade certaine un jeune homme, tombé accidentellement en mer depuis les falaises de Melbou. Ikhlef Ferhat, c’est de lui qu’il s’agit, n’était pas de service vendredi et s’adonnait à une promenade sur les sentiers de cette région maritime et rocheuse, lorsqu’il avait été interpellé par un attroupement de badauds en panique, effrayés à la vue d’un jeune homme tombé à l’eau, en train de se débattre.

Sans réfléchir, malgré une mer démontée, il a sauté au milieu des vagues, réussissant à rattraper in-extremis la victime et lui maintenant la tête hors de l’eau en attendant l’arrivée des pêcheurs de la région. C’est une barque, ayant pris également beaucoup de risque, qui les a repêchés tous deux sains et saufs. Une fois à l’intérieur de l’embarcation, le lieutenant Ikhlef lui a fait faire les mouvements de circonstances et pu dégager l’eau que sa victime a avalée.

Et une fois sur la terre ferme, elle a été évacuée à l’hôpital d’Aokas où elle a été admise. En fin d’après-midi de ce vendredi, elle en est ressortie totalement indemne, ne sachant comment remercier ce bon samaritain. «J’ai juste fait mon devoir de citoyen», a tenu à témoigner Ferhat Ikhlef. «Je ne me suis posé aucune question. Mon devoir était de lui venir en aide», a-t-il souligné simplement.

En tentant de plonger précipitamment alors en mer, le héros du jour a été écorché par des bouts de roche, mais sans gravité.