Industrie militaire : Portes ouvertes sur les véhicules de production nationale

Une exposition-démonstration a été organisée, hier, au profit des journalistes à Alger, par la société Algerian Motors Services Mercedes-Benz (AMS-MB Spa), au niveau de son unité de production à Rouiba.

Il s'agit de plusieurs modèles de véhicules constituant le must de la production industrielle de cette société, et qui devront être exposés dans le cadre de la 8e édition du Salon international Hassi Messaoud Expo-Fournisseurs de produits et services pétroliers et gaziers, qui aura lieu dans la capitale du pétrole algérien, du 22 au 24 du mois en cours. Lors de son exposé technique sur les dernières productions de l'unité de Rouiba, le responsable marketing au sein de Mercedes-AMS-MB Salah Eddine Moubarek, a fait savoir que «l'entreprise cherche des partenaires locaux pour le carrossage et la transformation».

Néanmoins, l'obligation de se plier aux exigences et aux normes européennes oblige cette entreprise à demander aux partenaires locaux de pousser un peu plus leurs limites et inventivité pour améliorer leur production, «afin qu'ils puissent «matcher», comme il le dira, le système de qualité Mercedes». Ce responsable a indiqué que la société Mercedes a trouvé en la Société nationale de véhicules industriels (SNVI) «le meilleur partenaire». Parmi les modèles exposés et proposés au test-drive (conduite) pour les journalistes, figurent les véhicules «Accelo-904», «Sprinter VS-30» et «Class -G». Notre interlocuteur explique que le Sprinter est le modèle le plus commercialisé en Europe depuis août 2018. A cet effet, il faut rappeler que l'unité de production de ce type de véhicules a été mise en place en janvier dernier pour le montage du modèle à 100 % au lieu du montage progressif adapté dans la fabrication de l’ancien modèle dont la production a été définitivement arrêtée avec l’arrivée sur les lignes de production du modèle Sprinter VS-30. L'autre produit exposé en grande pompe est «Actros-SFPT» qui fait partie de la cinquième génération de la famille Actros. Il est mentionné que Mercedes Benz «a introduit de nouvelles fonctionnalités et a amélioré le système de sécurité» avec plusieurs autres options «très en avance par rapport aux normes et aux exigences de fabrication imposées dans la législation européenne».



Le tout-terrain de « Class-G » pourrait être commercialisé à l’usage civil prochainement



La cinquième génération de ce véhicule baptisé «Actros-SFPT» entrera en production «très prochainement dans les usines de Rouiba». Concernant le véhicule de «Class-G» tout- terrain «utilisé notamment par les services des corps constitués», M. Moubarek explique qu' «il y a une possibilité pour que ce modèle soit commercialisé aux civils prochainement».

Le responsable a souligné le fait que depuis le début de son activité, la SAFAV Mercedes-Benz produit le véhicule Class G tout-terrain destiné aux unités de l’Armée nationale populaire, des instances et sociétés publiques, de même que le véhicule Sprinter dont les deux types sont aménagés suivant les demandes de la clientèle.

Il est utile de noter que dans le cadre de la mise en œuvre de protocoles d’accords algéro-émirati-allemands pour le développement de l’industrie mécanique nationale, trois sociétés à capitaux mixtes avaient été créées en juillet 2012. Il s’agit de la Société algérienne de production de poids lourds de marque Mercedes-Benz/SPA de Rouiba (SAPPL-MB), de la Société algérienne pour la fabrication de véhicules de marque Mercedes-Benz/SPA/Tiaret (SAFAV-MB) de Tiaret et de la Société algérienne de fabrication de moteurs de marque allemande (Mercedes-Benz, Deutz et MTU) SPA/Oued Hamimine dans la wilaya de Constantine. Ces sociétés ont été créées dans la perspective de «contribuer», selon les déclarations de ses responsables, au développement de l’industrie mécanique et au développement du secteur de l’industrie en général, à travers notamment une stratégie d’implantation des succursales régionales, renforcées par le développement d’un réseau de distribution actuellement en formation, visant à avoir des agents agréés à travers les 48 wilayas du pays, pour être encore «plus proche» de la clientèle. A l'issue de cette rencontre, l’on apprendra qu'une caravane sera lancée ce mercredi, et sillonnera dix wilayas pour atterrir à Hassi Messaoud le 21 octobre prochain «pour participer au Salon de Hassi Messaoud». A noter que ce salon, d’envergure internationale, bénéficie du soutien de l’ensemble des institutions et des autorités publiques.

Cet événement est dédié à tous les professionnels concernés par les différents secteurs de l’activité pétrolière et gazière, l'investissement dans le domaine Oil&Gas, le forage pétrolier, le Work-over et services Procurement & Maintenance d'installations industrielles, instrumentation et contrôle industriel, lubrifiants industries destinés au secteur Oil &Gas valve et beaucoup d’autres activités associant les différents intervenants directs et indirects du monde des hydrocarbures.

Tahar Kaidi