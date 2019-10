Zine Barka, Universitaire spécialiste en finances publiques, à El Moudjahid : « L’informel a pris des dimensions énormes »

Entretien réalisé par : Makhlouf Ait Ziane

Dans cet entretien, M. Barka a tenté de répondre à certaines questions d’actualité. Il estime à cet effet que la transparence des finances publiques permet principalement de faciliter l’attrait des investisseurs et des bailleurs de fonds.



El Moudjahid : Les experts estiment que la levée des obstacles qui entravent l’investissement, les IDE notamment, se posent comme des préalables à une croissance forte et durable. Qu’en pensez-vous ?

Zine Barka : Je suis tout à fait d’accord avec ce constat des experts sur l’origine du blocage multiforme de la croissance économique en Algérie. Il est indéniable que des obstacles sérieux se dressent actuellement dans la voie de la croissance économique. Certains facteurs existaient déjà depuis plusieurs années, d’autres sont nouveaux comme l’apparition des activités informelles qui contrarient le fonctionnement normal de l’économie. En effet, le secteur informel a pris des dimensions énormes dans la vie courante du citoyen et de l’Etat. Même s’il génère une activité commerciale profitable et procure des emplois à une population de plus en plus importante, il n’en demeure pas moins qu’il cause des dégâts au Trésor public en ne s’acquittant pas de son devoir fiscal. En 2012, le secteur informel représentait 45% du PNB selon une enquête réalisée par l’Office National des Statistiques (ONS). La non-déclaration des employés du secteur informel aux différentes caisses sociales constitue également un manque à gagner pour celles-ci. Et nous savons que celles-ci connaissent un large déficit des comptes. Le déficit de la Caisse Nationale de Retraites (CNR) dépassera les 600 milliards de DA en 2019, selon son directeur général. En outre, même si ce secteur assure une production de biens et de services, celle-ci est de mauvaise qualité et ne respecte pas entre autres normes celles de l’hygiène par exemple. Ce secteur parasitaire n’opère pas comme une entreprise vigoureuse en intégrant le progrès technique, mais plutôt recherche le gain maximum immédiat au détriment des consommateurs et travailleurs. De par ce fait, il contrarie le bon fonctionnement des entreprises qui opèrent dans la normalité du respect de la loi et de la réglementation. Il génère plus de nuisance à l’économie que des avantages. Il ne doit sa compétitivité qu’à la fraude et l’exploitation des travailleurs employés. C’est donc une plaie béante qui s’élargit au fil du temps. Or, les politiques, ou plutôt des mesures mises en place pour le contenir, n’ont pas réussi à l’éradiquer. Les raisons de cet échec sont multiples et démontrent bien que le phénomène est bel et bien enraciné à tous les niveaux de la vie économique et sociale. Et c’est précisément ce comportement néfaste qui est à l’origine du blocage d’une croissance saine et durable. L’ampleur du secteur de l’informel est en outre un indicateur pris en compte par les investisseurs étrangers et de ce fait constitue un élément dissuasif et d’éloignement de la venue des capitaux pour s’investir dans les différentes activités nationales. J’ajouterai que l’investissement, d’une façon générale, est très sensible aussi à d’autres préalables comme la qualité du système financier, une administration modernisée compétente et efficace, une réglementation fiscale basée sur l’équité et la souplesse, ainsi que l’accès à d’autres services nécessaires pour rendre l’acte d’investissement rentable. C’est donc, in fine, la mise en place d’un environnement simple et attractif qui doit être mis en place pour relancer l’investissement privé source de croissance économique équilibrée génératrice d’emplois et de revenus. Résumons en disant que quatre critères importants sont à observer pour favoriser l’investissement : le cadre réglementaire affectant l’environnement des affaires doit être efficace et de qualité, un système fiscal simple, modernisé, stable et transparent.



Un mot sur la transparence dans les finances publiques ?

Effectivement, la notion de transparence dans la gestion des finances publiques est maintenant reconnue mondialement. C’est ainsi que le Fonds Monétaire International et l’OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques) ont élaboré des codes de bonnes pratiques en matière de transparence des finances publiques. L’importance de la transparence dans les finances publiques peut être saisie à travers deux volets. Au niveau national, la transparence permet d’assurer un débat public mieux informé et de meilleure qualité. Cela permet aussi l’instauration d’une confiance entre le citoyen et l’Etat. La transparence aide également les décideurs politiques pour identifier les secteurs dans lesquels ils peuvent améliorer la performance de leurs champs d’activités. Sur le plan international, la transparence des finances publiques permet principalement de faciliter l’attrait des investisseurs et des bailleurs de fonds. A titre d’exemple, les prêts des institutions financières étrangères sont maintenant conditionnés par le respect d’une plus grande transparence des finances publiques. Il n’y a pas que les déficits des comptes publics qui sont importants pour ces institutions, mais également la manière dont les fonds publics sont alloués, exécutés et contrôlés. Le contrôle de l’exécution des crédits est un élément très important car il assure une gestion saine des fonds publics. C’est le seul rempart contre les détournements de fonds publics et les malversations. Une bonne gestion des finances publiques implique obligatoirement une transparence budgétaire. Par ailleurs, la transparence budgétaire oblige les politiciens à faire plus d’efforts pour expliquer, justifier les choix budgétaires. La participation aux élections peut s’en trouver améliorée car les citoyens auront plus d’informations crédibles sur les programmes et les coûts engendrés en termes de fiscalité pour le citoyen. Enfin, soulignons que l’intérêt et l’utilité des informations issues de la transparence budgétaire concernent également les journalistes et particulièrement le journalisme d’investigation pour divulguer et dissuader en conséquence les pratiques de corruption. Il y a bien entendu les chercheurs qui trouveront un intérêt certain dans l’analyse du budget.



Quelle lecture faites-vous du projet de loi de finances 2020 ?

Permettez-moi d’abord de préciser que le projet de loi de finances 2020 ne figure même pas sur le site web du ministère des Finances et les seules informations divulguées sont le fait des annonces des agences de presse et différents médias qui ont rapporté son examen en Conseil du gouvernement. C’est de cette façon inhabituelle que le projet de loi a été rendu public. Cela aurait été plus transparent de le publier dans son intégralité sur le site web du ministère et même s’il peut paraître épais et compliqué à comprendre pour le commun des Algériens à l’exception des experts versés dans le domaine des finances publiques, une version simplifiée, d’où l’utilité de confectionner un budget citoyen qui aurait permis de mieux saisir le contenu de ce projet. Comme il a été mentionné plus haut, les partis politiques et la société civile auraient ainsi une meilleure vision de contenu du projet et une discussion plus objective émergerait de sa lecture. Ceci étant, une première remarque s’impose quant au projet de loi de finances 2020, c’est le contexte politique et économique particulier qui a conditionné sa préparation. Il est, à bien des égards, similaire au projet de loi de finances de l’année 2019 caractérisée par des élections présidentielles. Les grandes masses de dépenses et de recettes sont restées inchangées, creusant ainsi le déficit public. Celui-ci continuera sa trajectoire au regard de la situation exceptionnelle et d’incertitude que vit le pays momentanément. Certes, il est difficile pour le ministère des Finances de concevoir un plan budgétaire novateur en situation d’incertitude et de baisse attendue de la fiscalité pétrolière. Les ajustements budgétaires sont reportés ainsi à plus tard. En se basant sur le communiqué faisant état d’une réunion du gouvernement consacrée à l’étude de l’avant-projet de la loi de finances 2020, on relève un certain nombre de mesures comme l’allégement en direction de certains secteurs dits «non stratégiques» de la controversée règle du 51/49% appliquée aux investisseurs étrangers. Également annoncée la possibilité du gouvernement de faire appel au financement extérieur auprès des institutions financières étrangères pour financer des «projets économiques structurels rentables». Il est prévu également de permettre l’importation de véhicules de moins de trois ans. Une mesure très populaire attendue par beaucoup de citoyens et quelques exonérations d’impôts et de taxes au profit des jeunes entrepreneurs et le gouvernement réaffirme le maintien de la politique sociale et ce, malgré un contexte de rétrécissement du budget avec une baisse des dépenses de 9,2% et des recettes de 8,3%. Sont répétées en outre un certain nombre de mesures à prendre qui existent déjà dans les précédentes lois de finances pour une meilleure gestion des finances publiques. Comme on le constate, ce projet n’apporte pas de grandes nouveautés en matière de fiscalité, ou de politiques publiques. Enfin, il me semble que les débats budgétaires, quand ils seront amorcés, ne provoqueront pas un débat contradictoire de fond. La priorité et l’urgence de l’heure étant d’assainir le climat du pays. La discussion des choix budgétaires sera de ce fait différée.

