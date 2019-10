Boubekeur Sellami, président de l’association nationale des conseillers fiscaux : « Nous n’avons pas de stratégie fiscale »

Selon le président de l'Association nationale des conseillers fiscaux algériens, «ces taux sont gonflés et dopés car il y a trois tranches de recouvrements, ceux issus de la fiscalité constatée, et qui sont constituée par plusieurs impôts et taxes, la fiscalité des entreprises dissoutes, la fiscalité des prête-noms qui n’est jamais recouvrée malgré les poursuites, et il y a les contentieux, les sursis légaux de paiements, les contribuables non localisés, etc.

En plus des nombreuses catégories qui échappent à l’impôt, dont les redevances représentent le double du budget de l’Etat, l’informel constitue un moyen d’échapper aux payements de l’impôt, a affirmé hier, M. Boubekeur Sellami, lors de son passage à l’émission «L’Invité de la rédaction» de la Chaîne III de la radio nationale. Ce dernier a expliqué que l’informel résiste à toute tentative d’intégration dans le formel du fait de l’«inégalité fiscale», entre autres. En fait, a insisté l’intervenant, «L’inégalité devant l’impôt est la cause essentielle de l’immigration vers l’informel qui constitue aujourd’hui 40 à 50% du tissu économique, soit 50 milliards de dollars ou un peu moins». En fait, l’architecture des impositions ressort, selon lui, «une absence de la justice fiscale au moment où l’égalité devant l’impôt est la cause essentielle» de ce passage «des contribuables vers l’informel». M. Boubekeur Sellami admet également qu’«il n’y a pas une justice fiscale d’autant plus que le système fiscal algérien est une copie du système français, alors que, la réalité économique du pays n’est pas celle de la France». L’invité de la rédaction confirme au passage que, «l’architecture des impositions en Algérie est des plus compliquées au monde» et qu’«En outre, on a une pression fiscale très importante et qui ne touche qu’une partie de la population, une grande majorité échappant à l’impôt». Il ressort ainsi que «la base de la pyramide n’est pas large» d’où l’intérêt d’«élargir l’assiette fiscale, de simplifier le système fiscal algérien et d’essayer de ramener l’informel dans le formel, consolider le contrôle fiscal à travers justement la révision du système des recouvrements et des impositions». Aussi, «Parmi les principes de l’impôt, il y a l’autorité et, sans autorité on ne peut pas atteindre ces objectifs. Aujourd’hui, l’Etat achète la paix sociale à travers «les pas en arrière», dira le président de l'Association nationale des conseillers fiscaux algériens. Actuellement, le constat est que «nous n’avons pas une stratégie fiscale à travers les lois de finances mais juste de petites amendes et une révision des taux d’imposition mais ça ne répond pas à une crise qui a duré plus de cinq ans», a-t-il souligné. «En principe, une loi de finances est censée corriger cette ligne pour balancer d’une fiscalité basée sur les hydrocarbures vers une fiscalité ordinaire, celle-ci ne représentant que 60% du budget de l’Etat, celle des hydrocarbures étant estimée à 40%». Concernant l’impôt sur la fortune, il dira d’emblée que tout le débat sur cet impôt n’est que «polémique» car cet impôt existe depuis plusieurs années. «L’impôt sur la fortune existe. Il faut juste le mettre en œuvre», dira-t-il. A ce propos, il estime qu’il y a lieu d’abord de bâtir «la confiance entre le contribuable et le fisc», moderniser et outiller l’administration fiscale, notamment «en ressource humaines et en moyens de communication». Aussi, toute la «réforme fiscale doit passer par la légitimité politique, autrement dit, elle ne peut être opérable qu’après les élections».

S’exprimant sur la question relative à l’IRG (impôt sur le revenu global), il soulignera le fait que cet impôt «est tellement compliqué qu’on n’arrive pas à calculer son taux dans certaines catégories» et «constitue une pression terrible sur le citoyen» mais, en contrepartie il «ramène au Trésor 25% de ses rentrées globales, d’où la position de l’Etat de le maintenir, car le réviser suppose un manque à gagner».

D. Akila