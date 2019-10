« Octobre rose » : Le dépistage, une nécessité incontournable

Chaque mois d’octobre est dédié la lutte contre le cancer du sein, sous l’appellation «Octobre rose». Durant ce mois, le mouvement associatif multiplie les campagnes de sensibilisation pour ancrer dans les esprits des gens l’importance du dépistage, surtout chez les femmes. L’accompagnement de personnes atteintes de cette maladie, notamment la sensibilisation sur son importance et sa gravité, est au cœur de l’action de nos bénévoles du mouvement associatif algérien qui travaillent d’arrache-pied pour briser aussi les tabous concernant le dépistage précoce et changer aussi le regard sur le cancer. Le cancer du sein est l’une des formes du cancer la plus ravageuse chez les femmes. C’est pour cette raison que nous devons tous nous joindre chaque année au mouvement de sensibilisation à l’occasion d’«Octobre rose». Le but est de vulgariser le dépistage du cancer du sein, d’encourager les jeunes à mieux connaitre leurs corps. Il faut briser les tabous de notre société qui ne font qu’aggraver la situation et multiplier les cas de maladie et de décès, de jour en jour, à raison de 10 femmes qui décèdent/jour, soit 3.500 par an selon les spécialistes en oncologie.

Briser les tabous

Ainsi, conscientes de la gravité de la situation, les différentes associations activant en Algérie se donnent le mandat d’être un acteur de promotion de la santé, via de vastes compagnes de sensibilisations, de protection et d’éducation, afin d’informer la population sur les habitudes saines de la vie à adopter. C’est le cas de l’association nationale pour la protection du consommateur «El Amane» rencontrée, à l’occasion de la Journée de sensibilisation sur le cancer du sein organisée au Jardin d’essai d’El Hamma. Les membres de association militent pour le bien-être du citoyen et se battent pour une santé saine des Algériens. Son président Hacène Menouar, nous précise que «la santé du consommateur passe avant tout autre aspect moral ou matériel».

«Comme on voit qu’il y a plus de 50.000 cas de cancer chaque année et qui signifie aussi des milliers de décès chaque année, on se dit que c’est notre devoir de se pencher sur la question», précise-t-il, en indiquant que l’association El Amane a comme rôle de pousser les Algériens et Algériennes à tout faire pour prévenir ces maladies, à commencer d’abord par une alimentation saine. «La cause principale de la majorité des cas de cancer c’est l’alimentation et le cadre de vie», regrette-t-il, en expliquant que les Algériens ont malheureusement changé leurs habitudes alimentaires.

«C’est plus comme avant. On mange très mal en Algérie. En Europe ils ont commencé à s’orienter vers tout ce qui est bio. Tendance contraire chez nous ; nous nous sommes convertis du bio vers l’industriel, fast-food, boissons industrielles, agroalimentaire… Le drame c’est que nous avons inculqué cette habitude à nos enfants» dira-t-il en lançant un cri de détresse pour stopper ces mauvaises habitudes qui pèsent lourd sur notre santé et qui causent beaucoup de maladies, comme le cancer, le diabète, les maladies cardiovasculaires…Hacène Menour a aussi évoqué la nécessité d’inculquer la culture du diagnostic et de l’instauration du carnet de santé. «Dès la rentrée scolaire et sociale nous avons lancé une campagne de sensibilisation pour instaurer la culture du diagnostic. Il faut que les parents cessent de se préoccuper et de dépenser de l’argent seulement pour les commodités de la vie. Il est aussi important de suivre leurs enfants dans le cadre sanitaire au moins une fois par an. Ainsi une fois grand le problème de diagnostic sera résolu», recommande-t-il. Pour sa part la présidente de l’association «Houriate lil maraa el Djazairia» (la liberté pour la femme algérienne) Dalila Houcine précise que l’objectif des associations doit être de se concentrer sur la sensibilisation et l’orientation au profit des femmes.

« Notre association accompagne les femmes malades au sein de l’association mais aussi dans les foyers avec des bénévoles, pour leur faire accepter leur maladie et les sortir de l’état de déprime» explique-t-elle, en ajoutant toutefois que cette maladie est un tueur silencieux qu’il ne faut pas négliger. «Chacun de nous a vécu un cas semblable dans son entourage, donc c’est notre affaire à tous. Il faut briser les tabous, faire connaitre la maladie et inciter les femmes à faire le dépistage», précise Madame Houcine Dalila.

Kafia Ait Allouache