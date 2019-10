Tri des déchets domestiques : Retour à la consigne des bouteilles ?

Des bouteilles et des canettes payées quelques dinars de plus — pas plus de 5 DA par unité —, mais qu’on peut récupérer ultérieurement en apportant l’emballage vide dans un point de collecte prévu à ce effet, soit-il public ou privé : tel est le principe de la consigne qu’il faudrait tôt ou tard réintroduire dans la pratique quotidienne de nos concitoyens, pour le plus grand bien de l’environnement dans notre pays.

Mais ce principe ne peut être en pratique valable, en l’occurrence sur les bouteilles en verre, en plastique et les canettes, que si les responsables en charge du secteur veulent vraiment assainir, ne serait-ce qu’en partie, l’environnement urbain et suburbain dans notre pays. Alors, pour bien saisir l’enjeu d’une telle démarche, voici une anecdote authentique, rapportée d’un pays respectueux de l’environnement dans sa multi-dimensionnalité, et précisément pour ce qui est du tri sélectif des déchets:

Un jour de visite dans les travées du Festival de jazz de Montréal, au mois de juillet dernier, nous avons eu l’occasion d’observer ce principe à travers la scène vécue ci-après : tandis que les gens applaudissaient les artistes qui se succédaient sur la scène, voire dansaient aux divers rythmes musicaux, que ce soit sur une place publique ou dans un théâtre de verdure, des personnes humbles, en tout cas pas des touristes, passaient de table en table pour récupérer dans un grand sac tout ce que les visiteurs avaient laissé sur place, à savoir, entre autres restes des bouteilles en plastique et canettes vides. À la question posée à notre interlocuteur de savoir ce que ces ramasseurs de ce type d’emballages allaient en faire, la réponse a été des plus simples, les personnes en question allaient tout simplement déposer ces emballages vides dans des points de collecte prévus à ce effet et ce, afin de récupérer la consigne à raison de cinq centimes de dollar canadien par canette ou bouteille.



Pourquoi une telle démarche ne fonctionnerait pas aussi dans notre pays...



Mais comment récupérer la caution de cette consigne et de quelle façon ? Eh bien, c’est très simple : au Canada, à Montréal en l’occurrence, il existe des points de collecte de ce type de déchets -lesquels seraient gérés par des acteurs publics et privés- pour être recyclés par des entreprises qui ont même poussé l’innovation jusqu’à faire installer, à ce effet, des machines spécifiques au sein de commerces, entreprises et lieux publics. C’est, en quelque sorte, à partir de cette observation que nous en sommes arrivés à nous poser la question de savoir pourquoi une telle démarche ne fonctionnerait pas aussi dans notre pays. Et, partant, pourquoi ne pas envisager de suggérer la possibilité de réintroduire la consigne de bouteilles en plastique, en verre et des canettes ?

Cela dit, il est vrai que, toutes proportions gardées, les contextes environnementaux entre l’Algérie et le Canada ne sont pas les mêmes. Autant l’environnement dans le pays nord-américain en question est «hyper-protégé», autant dans notre pays il est, dans de trop nombreux cas hélas, laissé à l’abandon pur et simple. Mais ne serait-il pas, malgré ces considérations possible d’envisager une telle démarche, ne serait-ce que pour assainir quelque peu l’environnement de la capitale et des autres grandes villes du pays? Et, par la même, susciter une véritable industrie du recyclage, laquelle, on l’a déjà vu sous d’autres cieux, est pourvoyeuse de milliers d’emplois ?

Kamel Bouslama