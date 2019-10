Exposition du groupe MITKA au palais des Raïs : Voyage spirituel

En effet, "découvrir" est le fruit d’un effort conjoint des ambassades du Mexique, d’Indonésie et de la Turquie ainsi que de la république de Corée. Ces pays membres du MITKA, aux côtés de l’Australie, est un groupe qui a été constitué en 2013, dont les principaux objectifs visent le renforcement du multilatéralisme, le soutien des efforts mondiaux visant la stabilité et la prospérité, ainsi que la facilitation des solutions pragmatiques et créatives aux problèmes globaux. Etant tournante chaque année entre les pays membres, la coordination du MITKA revient cette année au Mexique. C’est pour cette raison que cette exposition a été organisée par le Mexique en coordination avec l’Indonésie, la Turquie et la république de Corée et ce, sous l’égide des ministères de la culture et des affaires étrangères. Regroupant 150 tableaux de différentes dimensions, cette activité, réalisée avec le précieux concours du ministère de la Culture et du Centre des Arts et de la Culture Palais des Raïs, vise à faire connaitre au public algérien les œuvres d’artistes issus de ces quatre pays aux riches patrimoines culturels et naturels. Grâce à une collection de près de 150 images, issues des objectifs de Mauricio Silerio (Mexique), Risman Marah (Indonésie), Mustafa Dedeoğlu (Turquie) et un collectif de jeunes talents créatifs coréens (Lee Seone, Park Young-gi, Park Yonghee, entre autres), les visiteurs de cet espace culturel d’envergure internationale découvriront des paysages urbains et naturels éblouissants, des scènes de la vie intime et quotidienne d’Istanbul et une pléthore de personnages issus de l’imaginaire mexicain. Dans un discours de bienvenue prononcé devant ses homologues, le représentant diplomatique de la république du Mexique, M. Gabriel Rosenzweig, a indiqué que «cette initiative vise l’existence du MITKA et à faire connaître la richesse et la diversité culturelle des pays qui le composent». Avec cette exposition, dira l’ambassadeur du Mexique, «nous invitons nos amis algériens à découvrir les couleurs, les textures et les formes qui donnent vie à nos peuples». «A travers l’exposition, les visiteurs apprécieront l’existence des personnages fantastiques et des paysages pleins de couleurs et de vie», a souligné M. Rosenzweig. Il y a lieu de noter que cette exposition se tiendra jusqu’au 7 novembre prochain et est ouverte au grand public depuis, hier, durant les horaires d’ouverture du Palais des Raïs. Alors si vous êtes de passage, n’hésitez pas à prendre un ticket pour un voyage spirituel entre les continents.

Sihem Oubraham