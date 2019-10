Grand angle : Nouveau président anciennes attentes

Décidément, les Tunisiens ne finiront pas de surprendre. Ainsi, après avoir balayé l’ensemble de la classe politique au premier tour de la présidentielle anticipée, organisée le 15 septembre, en portant en finale deux candidats hors système, ils ont récidivé, dimanche 13 octobre. En effet, alors qu’un fort taux d’abstention était redouté, à l’occasion de ce second tour qui a opposé Kaïs Saïed à Nabil Karoui, la participation a été nettement plus élevée qu'au premier tour, atteignant 57,8%, avec seulement 70% des bureaux pris en compte. Mieux encore, si dans tous les pays du monde, la désaffection des jeunes pour la chose politique est de plus en plus importante, en Tunisie, ce sont eux qui ont fait la différence. Kaïs Saïed leur doit tout simplement sa victoire. Environ 90% des électeurs de 18 à 25 ans ont voté pour lui, selon l'Institut de sondage Sigma, contre seulement 49,2% des plus de 60 ans. Ce qui explique sa performance. Il a été élu président au suffrage universel avec plus de 40 points d'avance sur l'homme d'affaires Nabil Karoui. Selon les sondages, M. Saïed a remporté plus de 70% des voix — 72,5%, selon l'institut Emrhod, 76,9%, selon l'institut Sigma. C’est dire que son élection ne souffre aucune contestation et que son rival aura beau chercher des raisons pour expliquer sa déroute, qu’il n’enlèvera rien au mérite du deuxième président post-révolution. Un raz-de-marée qui confère aussi à son mandat une légitimité qui lui sera utile une fois entré en fonctions. Pourtant, pour les observateurs, rien n’était acquis d’avance pour ce juriste. Sans aucune expérience du pouvoir, entouré d’une poignée de partisans novices en politique, il aura néanmoins réussi à ressusciter, notamment parmi les jeunes, cet espoir qu’une grande partie des tunisiens avaient commencé à perdre. Car, si, ces dernières années, la sécurité s'est considérablement améliorée, et ce même si des attentats continuent à être commis, le chômage et l’inflation demeurent. Des chantiers auxquels doit s’attaquer prioritairement le futur Président. «Kaïs Saïed va en finir avec la corruption, il sera un Président juste», a affirmé un jeune qui a voté pour lui. Une déclaration qui donne un aperçu sur les grandes attentes des Tunisiens. Devant ses partisans, il a déclaré : «Nous allons essayer de construire une nouvelle Tunisie.»

Nadia K.