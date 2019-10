Présidentielle en Tunisie : Kaïs Saïed, vainqueur

Selon les résultats officiels préliminaires annoncés hier par la Haute instance indépendante pour les élections, l'universitaire Kaïs Saïed a été élu président de la Tunisie avec 72,71% des voix, en obtenant 2,77 millions de voix, contre 1 million pour son adversaire, Nabil Karoui.

Les Tunisiens, en particulier les jeunes électeurs, ont confié un mandat présidentiel clair à Kaïs Saïed, un enseignant de droit à la retraite quasi inconnu jusque-là sur la scène politique, pour construire une démocratie réelle. Avec un score supérieur à 70%, selon les sondages et une participation en nette hausse (au moins 57,8%), M. Saïed, 61 ans, enregistre une victoire «éclatante», titre le quotidien Chourouk. Qui l'eut cru il y a encore deux mois, quand ce néophyte en politique, sans structure partisane, menait une campagne de terrain low-cost peu visible et sous-estimée ? «Il a été élu très confortablement», constate le politologue Selim Kharrat, en notant — si les résultats se confirment — qu'avec plus de trois millions de voix, il fera mieux que l'ensemble des 217 députés élus, le 6 octobre.

Ce score «est un message au Parlement», poursuit M. Kharrat, qui dirige l'ONG de suivi du Parlement Al Bawsala : «Les électeurs ont opté pour un projet de moralisation de la vie politique, de lutte contre la corruption et qui donne plus de pouvoir aux entités locales.» Pour lui, la principale différence entre les deux finalistes repose sur leurs «socles moraux» : «Nabil Karoui représente la classe politique dirigeante qui verse dans la compromission, et qui utilise argent et pouvoir pour un intérêt personnel». L'homme d'affaires, fondateur de la principale chaîne privée tunisienne Nessma TV, avait fait de la lutte contre la pauvreté son cheval de bataille. Il est aussi associé en affaires à l'ex-Premier ministre italien Silvio Berlusconi, et reste poursuivi pour fraude fiscale et blanchiment d'argent. Nabil Karoui a attribué son échec à son incarcération durant 49 jours, en pleine campagne, et ses équipes ont indiqué réfléchir à une façon de contester cette situation inédite. Mais si sa libération in extremis, mercredi, ne lui a laissé que deux jours pour faire campagne, il a été soutenu tambour battant par Nessma, en dépit des règles mises en place depuis la révolution de 2011.

« Refaire vivre l’espoir. »



Au-delà du vote-sanction du premier tour qui avait chassé tous les dirigeants sortants, les scores enregistrés par Kaïs Saïed, notamment chez les jeunes — plus de 90% chez les 18-25 ans, selon un institut de sondage —, témoignent d'une adhésion au projet de ce candidat sobre, voire rigide.

«Les Tunisiens cherchaient la probité», avance le conservateur Lotfi Mraïhi, tout juste élu député et qui a soutenu M. Saïed. Celui-ci incarne «cette volonté de couper avec l'ancien système et de refaire vivre l'espoir porté par la révolution», dit-il. Le conservatisme sociétal assumé du futur président a été un sujet de débat durant la campagne.

Mais le positionnement globalement hors normes de Kaïs Saïed a fait voler en éclat les clivages traditionnels entre progressistes et islamistes. Derrière son discours souverainiste et ses appels à une réforme radicale du régime politique, ce sont rangés des formations de gauche, nationaliste arabe, tout comme le parti d'inspiration islamiste Ennahdha, principal bloc au Parlement (52 sièges).



Forte légitimité, lourde responsabilité



Ce mandat clair lui donne désormais une forte légitimité, et une lourde responsabilité, pour répondre à une population aux attentes aiguisées, après avoir vu les espoirs de la révolution déçus. Reste à savoir s'il parviendra à faire passer ses propositions sans parti pour les relayer au Parlement, où se situe l'essentiel du pouvoir, en vertu de la Constitution de 2014.

La nouvelle assemblée sera composée d'une multitude de partis divergents, ce qui augure de négociations ardues pour former un gouvernement — cette tâche doit revenir à Ennahdha —, alors que s'accumulent les urgences socio-économiques. La principale proposition de M. Saïed, celle de confier le pouvoir à des conseils locaux au mandat révocable, représente «une chute du régime par la loi», argue Selim Kharrat. Pour la mener à bien, il va falloir «des négociations, surtout avec un Parlement éclaté, avec une majorité fragile». «C'est quasiment infaisable», estime-t-il, craignant de voir le président «isolé pendant cinq ans à Carthage (palais présidentiel)».

Mais, en fin connaisseur des textes encadrant ses prérogatives, théoriquement limitées à la défense et la diplomatie, Kaïs Saïed «pourrait prendre des initiatives constitutionnelles», souligne le politologue Youssef Cherif.

Il avait d'ailleurs évoqué cette possibilité, lors du débat télévisé vendredi. M. Saïed devrait prêter serment d'ici fin octobre, selon la présidence. Il doit prendre la relève du chef de l'État par intérim, Mohammed Ennaceur, nommé pour 90 jours, après le décès en juillet du premier président élu démocratiquement au suffrage universel, Béji Caïd Essebsi.