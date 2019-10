Communiqué de l’ONJSA

L’Organisation nationale des journalistes sportifs algériens (ONJSA) regrette et condamne fermement l’injuste campagne de dénigrement et l’acharnement orchestré ayant ciblé un journaliste sportif qui aurait été l’auteur d’une «agression verbale» à l’encontre du joueur de l’équipe nationale Hicham Boudaoui, pour reprendre les termes utilisés dans un communiqué rendu public par la FAF après cet incident. Les membres de l’ONJSA se disent étonnés et outrés par l’ampleur prise par cet incident qui s’est produit, de surcroit dans la zone mixte du stade Mustapha-Tchaker de Blida, à la fin du match amical Algérie-RD Congo, le jeudi 10 octobre 2019. Il s’agit d’un écart verbal que l’ONJSA condamne avec la plus grande fermeté et dont l’auteur présumé n’est nullement le journaliste injustement incriminé. L’ONJSA apporte ainsi son total soutien au confrère, lequel a été accusé à tort, à travers les réseaux sociaux. L’ONJSA apporte également son soutien à Hicham Boudaoui ainsi qu’à l’ensemble des joueurs de l’équipe nationale qu’elle ne cessera jamais d’encourager.