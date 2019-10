CHAN-2020, Maroc - Algérie : Batelli convoque 23 joueurs

Vingt-trois joueurs, composant la sélection algérienne des joueurs locaux, effectuent un stage bloqué du 14 au 17 octobre courant, au Centre technique national de Sidi-Moussa (Alger), pour préparer leur match "retour" contre le Maroc, dans le cadre des éliminatoires du prochain Championnat d'Afrique des nations (CHAN-2020), a annoncé lundi la Fédération algérienne de football (FAF). Il s'agit des gardiens Gaya Merbah, Toufik Moussaoui et Zakaria Bouhalfaya, ainsi que les défenseurs Hocine Benayada, Walid Allati, Walid Benchérifa, Redouane Chérifi, Aslam Chahrour, Mustapha Bouchina, Farouk Chafaï et Chouaib Keddad. A leurs côtés, le coach Ludovic Batelli a retenu six milieux de terrain et six attaquants, à savoir : Miloud Rebaï, Billel Tariket, Sofiane Bendebka, Toufik Addadi, Amir Sayoud et Adem Zorgane dans l'entrejeu, ainsi que Housseyn Selmi, Abdelfateh Belkacemi, Hamza Belahouel, Aymen Mahious, Rida Bensayah et Abdelkrim Zouari aux avant-postes. "La sélection nationale devrait entrer en regroupement lundi, à 13h30 et effectuer une première séance l'après-midi même, à 18h00, avant d'effectuer deux autres séances, aujourd’hui, mardi, et mercredi, à la même heure", a indiqué la FAF dans un communiqué. "Le départ au Maroc est prévu jeudi, et deux autres séances d'entraînement sont prévues sur place, jeudi et vendredi, également à 18h00" a encore détaillé l'instance fédérale.

Le match "retour"face au Maroc est prévu le samedi 19 octobre (20h00), au stade communal de la ville de Berkane. Le coach Djamel Belmadi est les autres membres du staff technique de l'équipe nationale "A" rejoindra le groupe au Maroc au lendemain du match amical face à la Colombie. Au match "aller", la sélection nationale des joueurs locaux s'était neutralisée avec son homologue marocaine (0-0).