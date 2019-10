Omnisports, Ouverture du championnat national militaire du Karaté-Do : Consolider les nobles valeurs de l’aspect humanitaire

L’Ecole supérieure de la Gendarmerie nationale Mouaz-M’hamed a accueilli hier, le championnat national militaire du Karaté-Do, qui se poursuit jusqu’au 17 octobre.

Vingt délégations sportives prennent part à cette manifestation, avec un effectif de 218 athlètes dont 25 femmes et 193 hommes, représentant les six régions militaires, commandements et écoles militaires. Lors de son allocution d’ouverture, le général Bedjaoui, directeur de l’école supérieure de la Gendarmerie nationale a mis en avant l’importance de consolider les valeurs nobles du sport militaire et d’inculquer les principes de la concurrence loyale. « La tenue de ce championnat sportif au sein de l’école supérieure de la Gendarmerie nationale a pour but de donner à ce dispositif de formation une opportunité de contribuer aux engagements de l’Etat Major de l’armée pour le développement du sport militaire», a-t-il noté.

Le général a souligné l’importance de l’activité sportive au sein des effectifs militaires avec comme but le développement des capacités physiques et individuelles, ainsi que la découverte des talents sportifs dans les différentes spécialités.

L’interlocuteur a fait savoir que ces efforts visent à se mettre au diapason des exigences de la constitution d’une armée moderne et professionnelle dotée de hautes compétences et aptitudes permettant de répondre aux besoins de la défense nationale.

«C’est aussi une opportunité de consolider les nobles valeurs de l’aspect humanitaire, ce qui se traduit par la promotion de la communication et le rapprochement entre militaires de différentes catégories et spécialités», a-t-il ajouté.

L’équipage d’arbitrage de la Fédération algérienne du Karaté-Do devrait trancher selon les catégories des sportifs les vainqueurs de cette compétition qui accueille des participants de plusieurs écoles et régions militaires.

Kader Bentounès