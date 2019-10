Match amical international, ce soir à 20h, à Lille (France), Algérie - Colombie : Les Verts se frottent au niveau mondial

Cinq jours après son match nul face au RD Congo, à Blida (1-1), la sélection nationale sera confrontée, ce soir, au stade Pierre- Mauroy de Lille, en amical aussi, à son homologue colombienne, auteur d’un nul vierge, samedi dernier en Espagne, face au Chili.

En se mesurant aux Cafeteros, neuvièmes au dernier classement FIFA, les Verts (38es) auront l’occasion d’évaluer leur niveau par rapport aux meilleures nations du monde. Une rencontre que le staff technique algérien ainsi que les joueurs prennent très au sérieux. « Il n’y a pas de match amical à ce niveau. Nous allons affronter une équipe très technique, mais agressive aussi, qui va vouloir remporter ce match. On connait le football sud- américain. Il y aura beaucoup d’engagement physique. De notre côté, nous allons tout faire pour réaliser un grand match et se montrer dignes de notre statut de champion d’Afrique», a déclaré le capitaine de la sélection nationale en zone mixte, à l’issue du match face au RDC. Pour cette rencontre, très attendue par tous les Algériens, le coach national va certainement s’appuyer sur son Onze type au coup d’envoi, contrairement à la dernière sortie des Verts, où Belmadi a donné la chance à de nouveaux arrivants chez les champions d’Afrique, à l’image de Hassani, Ferhat, Benrahma, Abdelaoui et Chetti, tout en remettant dans le bain certains titulaires en manque de temps de jeu en ce début de saison, à l’instar de Guedioura, Bennacer ou encore Brahimi. Bien qu’il préfère affronter une sélection colombienne avec l’ensemble de ses vedettes, l’entraîneur national ne prend pas du tout à la légère son futur adversaire. « Ce n’est pas tous les jours qu’on a l’occasion d’affronter une équipe de rang mondial. Lorsqu’on nous a proposé ce match face à la Colombie, j’ai tout de suite saisi cette opportunité. Après avoir remporté la CAN, nous allons avoir l’occasion de voir où en est l’équipe nationale par rapport au niveau mondial. Même si la Colombie sera privée des services de deux grands joueurs, en l’occurrence Falcao et James, ça reste tout de même un redoutable adversaire, qu’il ne faut surtout pas négliger. C’est une équipe technique et très agressive, qui met de l’intensité et du rythme dans le jeu. De notre côté, nous allons aligner la meilleure version possible, avec un onze compétitif. Nous voulons réaliser un grand match, avec le meilleur résultat possible. Notre objectif et de rester dans le top cinq du classement africain. C’est important pour le tirage au sort des éliminatoires du Mondial 2022. Nous n’allons pas nous contenter d’un rôle de sparring-partner. Nous avons un statut à défendre», a indiqué Belmadi dans un entretien paru du le site de la FIFA et dans ses dernières déclarations aux médias. De son côté, Carlos Queiros accorde aussi beaucoup d’importance à cette confrontation internationale. « Jouer contre l’Algérie est important pour nous, ce sont les derniers Champions d’Afrique. Ils ont des joueurs très techniques et rapides qui jouent dans de grands championnats, tels que l’Allemagne, l’Espagne, l’Angleterre ou encore la France. Nous voulons quitter le schéma dans lequel nous nous trouvons en Amérique du Sud où les sélections s’affrontent. Nous voulons sortir du contexte continental et se mesurer à des sélections qui proposent un football différent du nôtre. Donc, dès que cette occasion de jouer face à l’Algérie s’est présentée, j’ai tout de suite donné mon accord. A l’image du dernier match que nous avons disputé face au Chili, la rencontre face à l’Algérie ne sera pas facile. On s’attend à une belle opposition de la part des Algériens », a souligné le technicien portugais, qui n’a pas souhaité commenter l’absence de Falcao et James, en annonçant toutefois la blessure de l’attaquant de l’Atalanta Bergame, Zapata. Pour rappel, la sélection nationale est arrivée à Lille, dimanche matin. Le staff technique à organisé le soir même une séance d’entraînement au centre technique du LOSC. Les camarades de M’bolhi se sont entrainés hier, vers 17h00, sur le terrain principal du stade Pierre-Mauroy.

Redha M.

Entraînement sous la pluie et engouement populaire

Dès qu’ils ont mis les pieds sur le sol français hier (13h30), et plus précisément à Lille, les Verts ont suscité un engouement populaire auprès des supporters algériens qui sont venus en nombre pour les accueillir, que ce soit à l’aéroport Lille-Lesquin où en cours de chemin vers l’hôtel Mercure où ils ont pris leurs quartiers. L’ambiance bon-enfant des supporters s’est encore une fois manifestée lorsque les joueurs et les membres des staffs ont rallié le domaine de Luchin, soit le siège et le camp d’entraînement du Lille OSC (43 hectares) pour une séance d’entraînement en fin d’après-midi. Contrairement aux conditions climatiques de Sidi Moussa, cette fois, les hommes de Djamel Belmadi étaient soumis à plus de fraîcheur et même à une pluie battante lors d’une séance d’entraînement intense à laquelle tous les joueurs ont pris part, hormis le duo Ramy Bensebaïni et Mehdi Tahrat, ménagé par le staff technique. Après l’échauffement et plusieurs exercices physico-techniques, le sélectionneur national est passé à une mise en place tactique qui a pris une bonne partie de l’entraînement, ce qui renseigne sur l’importance qu’accorde ce dernier à la rencontre face à la Colombie, un prélude pour préparer les prochaines échéances du mois de novembre avec les matchs contre la Zambie et le Botswana en éliminatoires de la CAN TOTAL 2021. Aujourd’hui, les Verts s’entraîneront cet après-midi (17h00, heure française) au stade Pierre-Mauroy, théâtre de la rencontre de demain soir, une séance qui sera précédée par une conférence de presse animée par le sélectionneur Djamel Belmadi et un joueur de l’équipe nationale. (source FAF.DZ)

Les 10 derniers matchs deS Verts avant d’affronter la Colombie



Les dix derniers matchs de l’Algérie avant d'affronter la Colombie en amical, aujourd’hui (20h00 algériennes) au stade Pierre-Mauroy de Lille (France):

*Algérie - RD Congo 1-1

But : Slimani (6e)

*Algérie - Bénin 1-0

But : Slimani (72e s.pen)

*Algérie - Sénégal 1-0

But : Bounedjah (2e)

*Algérie - Nigeria2-1

Buts : Troost-Ekong (c.s.c 40e), Mahrez (90e+4)

*Algérie - Côte d'Ivoire 1-1 a.p. (Algérie aux t.a.b 4-3)

But : Feghouli (20e)

*Algérie - Guinée 3-0

Buts : Belaïli (34e), Mahrez (57e), Ounas (82e)

*Algérie - Tanzanie 3-0

Buts : Slimani (35e), Ounas (39e, 45e+1)

*Algérie - Sénégal 1-0

Buts : Belaïli (49e)

*Algérie - Kenya 2-0

Buts : Bounedjah (34e s.pen), Mahrez (43e)

*Algérie - Mali 3-2

Buts : Bounedjah (40e), Belaïli (75e s.pen), Delort (81e)



Bilan :

-8 victoires, 2 nuls, 0 défaite.

-Buts marqués : 18

-Buts encaissés : 5

-Buteurs : Bounedjah (3), Mahrez (3), Belaïli (3), Ounas (3), Slimani (3), Delort (1), Feghouli (1), Troost-Ekong (1, c.s.c).