Le secrétaire d’état espagnol aux Affaires étrangères en visite de travail à Alger

Le secrétaire d’Etat espagnol aux Affaires étrangères, Fernando Valenzuela Marzo, effectue à partir d’aujourd’hui une visite de travail de deux jours à Alger, dans le cadre des consultations politiques régulières entre l’Algérie et l’Espagne. Ces consultations politiques seront coprésidées par le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, Rachid Bladehane, et le secrétaire d’Etat espagnol. Cette visite sera l’occasion de faire le point sur “la mise en œuvre des conclusions et décisions de la 7e réunion de Haut niveau algéro-espagnole tenue à Alger le 3 octobre 2018, d’examiner les prochaines échéances bilatérales, en particulier la 8e réunion de Haut niveau prévue à Madrid en 2020, et d’avoir un échange de vues sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun, notamment la situation au Sahel, en Libye, au Proche-Orient ainsi que sur les questions de la migration et de la lutte contre le terrorisme”, précise-t-on de même source.

“Les relations entre l’Algérie et l’Union européenne et la coopération dans le cadre de l’UPM figureront également au menu des discussions entre les deux parties”.