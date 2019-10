Décès d’une personne en garde à vue : Le Parquet de Blida ouvre une enquête

Le procureur de la République près la Cour de Blida a ordonné l’ouverture d’une instruction judiciaire à propos du décès, suite à un malaise, d’une personne en garde à vue en plus d'une autopsie aux fins de déterminer la cause de la mort selon un communiqué. Le «mis en cause (dans cette affaire) a été arrêté le 12 octobre à la cité Djilali Bounaàma du centre-ville, aux environs de 01h00 du matin. Il était suspecté d’un délit puni par la loi», est-il ajouté. Une fois entendu à propos des faits qui lui étaient reprochés, le suspect a été examiné par un médecin, avant d’être placé en garde à vue, selon la même source, qui signale que ce dernier a été victime d’un malaise aux environs de 10h20. «Une équipe médicale a été dépêchée sur place pour l’assister, mais en vain», est-il déploré dans le même document. Suite à quoi, il a été transféré immédiatement vers l’hôpital Brahim Tirichine (ex- Faubourg) où a été constaté le décès.

Selon les premières informations disponibles à son propos, le défunt, répondant aux initiales de Gh.S. «souffrait d’une maladie chronique», est-il souligné dans le même communiqué, précisant qu’une «ordonnance a été émise par le parquet de la République en vue de faire autopsier son corps pour déterminer la cause du décès, parallèlement à l’ouverture d’une enquête judiciaire».