13e anniversaire de l’assassinat du P/APW : Commémoration A AIn Zaouia

Le comité de village d'Ain Zaouia, à Tizi-Ouzou, a commémoré avant-hier le 13e anniversaire de la mort tragique de l'ancien président de l’Assemblée populaire de wilaya de Tizi-Ouzou (P/APW) Rabah Aissat. La cérémonie de recueillement sur la tombe du défunt a eu lieu dans son village, en présence de plusieurs personnalités politiques nationales, d’élus nationaux et locaux, des associations, amis et membres de la famille.

Les responsables des deux ailes du Front des forces socialistes (FFS) dans lequel militait feu Rabah Aissat étaient également présents à cette cérémonie. Aissat était aimé et respecté par les élus de tous les partis politiques qui étaient membres de l’APW. Des gerbes de fleurs ont été déposées sur la tombe du défunt par les représentants des délégations présentes à cette journée commémorative qui s’est déroulée dans la communion et le souvenir.

Le défunt a été l'initiateur du concours du village le plus propre qui porte aujourd'hui son nom. Il a été élu président d'APC d'Ain Zaouia puis président de l'APW de Tizi-Ouzou de 2002 à 2005 et réélu le 24 novembre 2005.

Il a été assassiné le 12 octobre 2006 par des individus armés dans un café de son village natal où il s’était attablé en compagnie d’un groupe de ses concitoyens en cette soirée de ramadhan.

Bel. Adrar