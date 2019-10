Parlement panafricain sur les droits de la femme : Une délégation de L’APN en Afrique du Sud

L'Assemblée populaire nationale (APN), prendra part aux travaux du Parlement panafricain (PAP) sur les droits de la femme, prévu les 14 et 15 octobre à Midrand en Afrique du Sud, a indiqué, hier, un communiqué de l'Assemblée. Les participantes à cette conférence débattront de plusieurs thèmes relatifs aux stratégies visant à renforcer les droits de la femme, "le protocole de Maputo et la situation des réfugiées" et "les violences faites aux femmes : défis d'intégration dans les législations nationales et leur mise en œuvre".

L'APN sera représentée à la conférence par les députées, Karima Adman et Nora Boudaoud, conclut le document.