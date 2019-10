Le président de l’APN à la 141e Assemblée de l’UIP : Renforcer le rôle des parlementaires

Le président de l'Assemblée populaire nationale, Slimane Chenine, s'est entretenu, à la veille de l'ouverture des travaux de la 141e Assemblée de l'Union interparlementaire (UIP) à Belgrade (Serbie), avec les présidents de parlement de plusieurs pays amis.

En marge des travaux du Groupe géopolitique africain et de la réunion de coordination du Groupe géopolitique arabe, M. Chenine s'est entretenu avec le président de la Chambre des représentants de l'Egypte, Ali Abdel Aal, sur les moyens de consolider les relations de coopération dans les différents domaines, les deux parties ont également abordé les questions auxquelles les deux pays accordent un intérêt particulier. Sa rencontre avec la présidente de l'UIP, Gabriela Cuevas Barron, a été l'occasion pour les deux parties de mettre en exergue l'importance des contacts permanents entre les deux instances. Le président de l'APN s'est également entretenu avec la présidente de l'Assemblée nationale de Serbie, Maja Gojkovic, passant en revue l'approche algérienne en matière de règlement des crises. M. Chenine a, à cet égard, souligné "l'attachement de l'Algérie au dialogue, à la voie pacifique et aux efforts onusiens pour le règlement des conflits".

A l'issue des entretiens, le président de l'APN a signé avec son homologue serbe un protocole-cadre de coopération entre les deux institutions. Lors de sa rencontre avec le président du Conseil consultatif du Qatar, Ahmad ben Abdullah Al Mahmoud, M. Chenine a mis l'accent sur le nécessaire renforcement de la coopération bilatérale, avant de procéder avec son homologue qatari à un échange de vues sur les questions arabes et régionales d'actualité.

Les travaux du Groupe géopolitique africain et de la réunion de coordination du Groupe géopolitique arabe, auxquels a pris part le président de l'APN, ont permis aux participants de mettre en évidence l'impératif d'unifier les positions africaines et arabes et de renforcer le rôle des parlementaires pour relever les défis qui se posent.

Le Groupe géopolitique africain a admis le président de l'APN en qualité de membre de la commission préparatoire du 5e sommet des présidents de parlement, prévu en août 2020 à Vienne (Autriche), et proposé la reconduction du député Seddik Chihab en qualité de membre du groupe consultatif de haut niveau pour la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent.



Entretien avec le président de l’Assemblée consultative iranienne

M. Chenine a examiné, avec le président iranien de l’Assemblée consultative, Ali Larijani, les perspectives de développement des relations bilatérales, en marge des travaux de la 141e Assemblée de l’Union interparlementaire. Les deux parties ont évoqué les nouveautés marquant la région. Par ailleurs, M. Chenine s’est entretenu avec la présidente du parlement de Madagascar, Shirin Sharmin Chaudhury, avec laquelle il a échangé des points de vues sur plusieurs questions inscrites à l’ordre du jour.