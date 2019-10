Pr Chitour : Mettre tout à plat

La nouvelle loi sur les hydrocarbures «préparée d’une façon hâtive», s’annonce pour M. Chamseddine Chitour comme un «non événement» et «n’a pas lieu d’être». Egrenant un chapelet de reproches faits audit texte, le directeur du laboratoire de valorisation des hydrocarbures à l’Ecole nationale polytechnique d’Alger mis l’accent sur la concession, synonyme dit-il, de «dépossession». Pis, de «déni de souveraineté». Même le renforcement du droit de préemption, «ne sera pas mis en œuvre». Intervenant hier sur les ondes de la Chaîne III, l’universitaire regrette l’absence d’une stratégie énergétique efficiente, citant, au passage, le retard accusé en énergies renouvelables au moment où d’autres pays avancent à vitesse grand V, ainsi qu’une consommation abusive de 35 milliards de m3 du gaz rien que pour l’électricité qui mettra à l’avenir les réserves nationales en péril. Sur un autre volet, le Pr Chitour, à propos de la LF 2020, fustige une «absence de vision du futur», précisant qu’on «continue à indexer la LF sur un prix du baril du pétrole qui ne dépend pas de nous». En termes de chiffres, il souligne que le déficit budgétaire de l’Algérie se creuse d’année en année, se situant, cette année, autour des 68 à 70 milliards de dollars. A ce rythme, «d’ici 2021 à 2022, nous serions à court». Le rééquilibre du budget nécessitera, selon l’expert, un baril à 115 dollars. «Or, nous tournons péniblement autour d’un baril à 60 dollars». Sentencieux, l’hôte de la radio dira qu’il «est impossible d’être financièrement à l’aise, d’ici deux à trois années».

Une situation qui risque de conduire vers un «retour au FMI» et ses conséquences de «négation du sociale». Dans son intervention à la radio, le Pr Chitour rebondit sur le projet de levée d’importation de véhicules de moins de 3 années, le Pr Chitour rappelle, qu’alors que tous les constructeurs mondiaux sont en train de sortir des énergies fossiles, l’Algérie y va. Le retour de l’importation desdits véhicules, «fera de l’Algérie le réceptacle des voitures invendables». A partir de l’année prochaine, avertit l’universitaire, «on ne pourra pas dépasser 95 grammes de CO2 par kilomètre. La moyenne en Algérie c’est 130 g. Nos véhicules sont énergivores», et d’ajouter : «le diesel est un problème de santé publique. L’Algérie, partenaire du changement climatique, doit rendre des comptes». Enchaînant, l’universitaire pointe également du doigt l’erreur relative aux activités de montage de véhicules à demeure, dans lesquelles, rappelle-t-il, sont impliquées «15 constructeurs», il aurait été préférable, selon lui, lui, d'avoir importé des véhicules en l’état qui auraient couté 1,8 milliards de dollars, au lieu «des 3,5 milliards de dollars qu’a coûtés le montage».

La solution consiste, selon lui, à mettre «tout à plat», à «définir une stratégie pour savoir où veut-on aller». L’Algérien, ajoute-t-il, a d’abord besoin d’une politique des transports. Si des nationaux, poursuit-il, possèdent de 6 à 7 millions de véhicules, une grande majorité parmi eux attendent toujours qu’on veuille développer une telle politique.

Le Pr Chitour constate, d'autre part, que si le pays en est arrivé à ces extrémités, c’est parce que, dit-il, il a perdu sa «faculté d’innovation» et du savoir- faire, «bradé» à partir des années 80, notamment des suites des importations débridées, au détriment de la production nationale.

Fouad Irnatene