à Alger, des manifestants appellent à la préservation des richesses du pays

Des centaines de manifestants ont battu le pavé, hier, devant le siège de l’Assemblée populaire nationale (APN) à Alger, pour exprimer leur «refus des nouvelles dispositions du projet de loi sur les hydrocarbures».

Tôt le matin, des groupes de jeunes, et moins jeunes, ont occupé une partie du boulevard Asselah-Hocine, bloquant toute la circulation des quartiers périphériques.

Parmi les slogans brandis sur des pancartes lors de cette manifestation, l’on pouvait lire : «l’Algérie n’est pas une braderie», «Protégez l’économie du pays et l’avenir de nos enfants». A la place Mustapha Ben Boulaïd qui fait face au siège de l’APN, les manifestants ont demandé aux députés de bloquer la loi. Tout en appelant au retrait du projet de loi sur les hydrocarbures, les manifestants ont appelé les décideurs à préserver les richesses du pays, et de ne pas mettre l’économie «entre les mains des multinationales» soucieuses des intérêts et des profits économiques».

Néanmoins, force est de constater que la plupart des manifestants, pour ne pas dire la majorité, n’a aucune idée de la teneur du texte de ladite loi.

Tous ceux à qui l’on a demandé des infirmations sur le sujet, se sont révélés incapables d’en donner le moindre détail. Tous, ont affirmé s’être référés aux sorties médiatiques de certaines personnalités et autres discours véhiculés sur les réseaux sociaux, quant à «une décision aux conséquences économiques dangereuses», comme nous l’a expliqué Abderrahmane, étudiant en sociologie de son état. Pour la plupart d’entre eux, «la participation des experts des multinationales dans l’élaboration et dans la réflexion sur certaines dispositions de cette loi est un signe très négatif» car une loi aussi importante que celle sur les hydrocarbures «ne peut être signée sans de profondes études faites au préalable »

Accompagnée d’une poignée de jeunes filles scandant des slogans tels que «Djazair horra dimocratia» à tue-tête, une étudiante drapée de l’emblème national brandissait une affiche où était écrit en rouge et en bleu «Total allez exploitez le gaz de schiste chez vous en France, ici c’est l’Algérie».

A la question de savoir quel était le sens de son slogan, elle dira : «Les gens de Total, qui font partie des majors de l’industrie pétrolière présents en Algérie, sont concernés par les questions d’écologie et de protection de l’environnement, et ne font aucune concession quand il s’agit de l’intérêt de leur pays. C’est ce que nos dirigeants devraient faire, c’est l’essence du patriotisme que de penser à l’avenir des générations futures dont je fais partie» a-t-elle indiqué, sous le regard approbateur de ses camarades. Alors que la manifestation s’est déroulée sans incidents toute la matinée, c’est vers 14h30 que l’ordre a été donné aux forces de police de disperser la foule. Refoulés par la progression de ces derniers, les manifestants se sont dispersés à travers plusieurs ruelles des environs.

Force est de constater qu’au cours de cette longue journée, policiers et manifestants ont eu un comportement calme et sans débordement, ce qui a permis aux deux parties de ne pas céder à la violence et au dérapage malgré les sifflements provocateurs de certains badauds.

Tahar Kaidi