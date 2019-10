Association nationale des commerçants et artisans algériens : « La présidentielle, bénéfique pour la stabilité du pays »

Le président de l’Association nationale des commerçants et artisans algériens (ANCA), El-Hadj Tahar Boulenouar, s’est félicité, hier à Oran, de la convocation du corps électoral pour la présidentielle le 12 décembre prochain, estimant qu'aller aux urnes pour choisir le président de la République est «bénéfique pour la stabilité nationale». Lors d’une conférence de presse, M. Boulenouar a estimé que «sans l'élection, la situation peut dégénérer et rendre vulnérable notre jeune économie, au risque de provoquer une inflation, voire un ralentissement de pans entiers de l’économie», soulignant avoir «tenu des rencontres avec de gros commerçants et l’effet psychologique provoqué par les manifestations populaires est pesant». «L’instabilité politique, provoquée par des marches politiques à répétition, a fortement perturbé le climat d’affaires, avec tout ce que cela suppose comme répercussions négatives sur le secteur économique et commercial», a-t-il ajouté. «Il y a des signes qui ne trompent pas et qui risquent de porter un sérieux coup à l’économie nationale, en témoigne la baisse entre 30 et 40 pour cent de l’activité des commerçants», a affirmé El-Hadj Tahar Boulenouar, appelant les partis et les personnalités politiques à «trouver une solution rapide pour sortir de l'instabilité politique qui nuit à l’économie nationale».