Association nationale de défense des droits de l’Homme : « La présidentielle assurera la légitimité de la gouvernance »

Le président de l’Association nationale de défense des droits de l’homme (ANDDH), Kaïd Salah, a mis l’accent, samedi à Aïn Defla, sur l’importance de la prochaine élection présidentielle, soutenant que l’intérêt de ce rendez-vous réside dans la légitimité de gouvernance qu'il octroiera. «La légitimité de la gouvernance ne peut qu’être entachée sans l’élection d’un président de la République, et c’est pour cette raison que la prochaine élection présidentielle est importante», a souligné M. Kaïd, en marge de la tenue de l’assemblée élective de l’association, signalant que la mission principale du prochain président consistera à «mener le pays à bon port». Mettant l’accent sur la nécessité de la tenue d’une élection «crédible et transparente», il a affirmé que la réussite de ce rendez-vous est de nature à empêcher toute velléité d’ingérence extérieure dans les affaires internes du pays, quel qu’en soit le mobile. «Il est clair que nombre de pays tentent de s'immiscer dans les affaires internes du pays, et, sur la base de ce postulat, la réussite de ce rendez-vous capital ne pourrait qu'empêcher toute velléité d’ingérence extérieure sous quelque prétexte que ce soit», a-t-il précisé, émettant le souhait de voir le prochain président de la République «à la hauteur des défis qui attendent le pays».