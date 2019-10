Ali Draâ, chargé de communication de l’Autorité nationale indépendante des élections : « Les dépassements constatés doivent être prouvés et dénoncés officiellement »

«En cas de constat de dépassements enregistrés, ces derniers doivent être prouvés et dénoncés officiellement.» C’est ainsi qu’a réagi l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE). S’exprimant en réaction aux propos tenus par Slimane Bekhlili, l’un des postulants à la candidature pour la magistrature suprême du pays, qui a vivement dénoncé ce qu’il qualifie de «parti pris» relevé dans quelques communes et leur soutien pour certains candidats en matière de validation des signatures, le chargé de communication de l’ANIE, Ali Draâ, a en effet clairement expliqué que les APC travaillent «sous l’autorité» de l’ANIE, et indiqué que les dépassements constatés «doivent être prouvés et dénoncés officiellement», et «non dénoncés sous le sceau de l’anonymat et dans le flou».

De son côté, Ritri Sidi Mohamed, membre de l’autorité, a répondu aux candidats qui accusent d’ores déjà l’ANIE de favoriser certains postulants, en leur facilitant les formalités de légalisation des signatures au niveau des communes. Il fera remarquer que le numéro de fax de l’Autorité nationale indépendante des élections est mis à la disposition de l’ensemble des candidats. «Ils peuvent l’utiliser afin de faire connaître leurs doléances et plaintes», a-t-il affirmé. Poursuivant ses propos, M. Ritri notera que dans l’objectif de recenser toutes les réactions au niveau des wilayas, l’autorité s’est dotée de l’ensemble des moyens nécessaires pour qu’aucun droit «ne soit bafoué». Cependant, insiste le responsable, les plaintes doivent être «fondées sur des faits avérés» et «s’appuyer sur des preuves ; ce qui permettra à l’autorité d’intervenir. Autrement, elle ne peut rien faire», précise-t-il. À ceux qui accusent l’Autorité nationale indépendante des élections d’être en retard dans la mise en place de ses démembrements, Mohamed Lahcen Zghidi, membre de l’autorité, assure, pour sa part, que «contrairement aux spéculations et aux rumeurs», l’autorité «avance dans sa mission et respecte les délais au niveau de toutes les wilayas. Elle est même en avance», a-t-il soutenu. Il convient de signaler, dans ce contexte, que l’ANIE, qui a installé tous les délégués de wilaya dans leurs fonctions, compte approuver, ces jours-ci, la liste de ses 1.541 délégués communaux. Les noms de ces délégués seront proposés par les délégations de wilaya, avant leur validation par l’Anie, ont expliqué les conférenciers.

Il s’agit donc de la prochaine étape devant être incessamment engagée par l’autorité, à partir de cette semaine d’ailleurs, avant la fin du délai fixé pour la clôture de la réception des dossiers de candidature pour les élections du 12 décembre prochain. Par ailleurs, et concernant les sorties médiatiques qu’effectuent, ici et là, les postulants à la candidature pour la magistrature suprême du pays, il faut savoir que ces sorties «ne sont pas contraires à la réglementation en vigueur» et qu’elles «ne nuisent aux préparatifs du scrutin», c’est en tout cas ce qu’a assuré le chargé de communication de l’Autorité nationale indépendante des élections. Ali Draâ a précisé, à ce propos, qu’on est encore dans la phase de retrait des formulaires de candidature et non pas celles de candidature officielle. Aussi, les sorties médiatiques des différents postulants ne peuvent être considérées comme des annonces de précampagne électorale, étant donné que ces derniers ne sont pas assurés d’être retenus pour la prochaine étape.

Soraya Guemmouri