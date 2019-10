Collecte des 50.000 signatures pour les 139 candidats : Encore dix jours pour convaincre

Le délai fixé pour le dépôt des dossiers de candidature auprès de l’ANIE étant fixé pour le 25 octobre, cela place l’ensemble des postulants face un un véritable défi qu’ils sont tenus de relever auprès des citoyens, faute de quoi leur candidature risque de tomber à l’eau.

Interrogé, à ce propos, le chargé de communication de l’Autorité indépendante des élections (ANIE), Ali Draâ, estime que les postulants sont tenus de fournir un effort supplémentaire pour convaincre les citoyens qui, de son avis, «cautionnent, dans leur majorité, la prochaine présidentielle». Catégorique, M. Draâ réfute en outre l’existence de la moindre contrainte relative à cette opération de collecte de signatures, comme cela est soulevé par certains postulants.

Pour notre interlocuteur, l’équation est simple. «Celui qui n’arrive pas à récolter les 50 000 signatures exigées par la loi, ne sera pas capable de devenir président» a-t-il signifié, hier, dans une déclaration à El- Moudjahid. Il persiste et signe en mettant en avant l’ingéniosité et l’art de convaincre le citoyen, que les postulants sont tenus de faire valoir. Les prétendants pour le poste de président de la République ont atteint, rappelle-t-on, le nombre de 139, selon le dernier bilan communiqué, jeudi dernier, par l’ANIE. Celle-ci n’avait ménagé aucun effort, faut-il le reconnaître, pour parer aux éventuelles contraintes susceptibles de constituer de sérieux obstacles devant l’opération de collecte de signatures et leur validation. Des notaires, des huissiers et même de commissaires priseurs ont été en effet sollicités pour apporter leur contribution dans ce cadre. Le président de l’ANIE avait de son coté menacé de procéder à la saisine du parquet en cas de blocage du processus électoral, plus particulièrement dans son volet lié à la validation des signatures. Les dispositions particulières et pénales telles que soulignées dans l’exposé des motifs de la loi organique relative à l’ANIE soulignent que les agents chargés des élections au niveau des wilayas et des communes sont mis à la disposition de cette autorité indépendante. «Toute personne qui s’oppose, entrave ou s’abstient volontairement à l’exécution des décisions de l’ANIE est soumise à des sanctions», est-il noté dans le même texte de loi. Les membres de ladite autorité ne disposent toutefois d’aucune information au sujet du nombre de signatures récoltées jusque-là, par tel ou tel postulant. «Nous attendons le dépôt des dossiers pour le savoir», affirme son chargé de communication, Ali Draâ, rappelant l’échéance du 25 octobre qui est fixée, à ce propos. En d’autres termes, les prétendants en course pour la prochaine présidentielle disposent encore d’un délai ne dépassant pas une dizaine de jours, pour collecter et valider les 50.000 signatures à réunir à travers 25 wilayas, comme le stipule la nouvelle loi relative au régime électoral. Autant dire que c’est une véritable course contre la montre dans laquelle se lance d’ores et déjà les postulants, tant il est vrai que c’est de cette période de dix jours que dépendra le sort réservé aux intentions de candidatures déjà déclarées.

Karim Aoudia