Jumelage avec le Chu de Tizi Ouzou : Une mission médicale à Tamanrasset

Dans le cadre du programme de jumelage entre les centres hospitalo-universitaires (CHU) et les hôpitaux des hauts plateaux et du sud du pays, une nouvelle mission médicale du CHU Nedir-Mohamed de Tizi-Ouzou est à pied d’œuvre dans la wilaya de Tamanrasset, depuis samedi dernier, a indiqué, hier dans un communiqué, la cellule de communication dudit Chu.

La mission qui s’étalera jusqu’au 21 octobre-novembre prochain et composée de 24 praticiens est menée par quatre professeurs, chefs de service, auxquels sont associés des maîtres assistants, résidents et auxiliaires médicaux en anesthésie réanimation, a précisé la même source.

Cette nouvelle mission englobe plusieurs spécialités dont la chirurgie générale, l’urologie, la traumatologie, et la chirurgie infantile qui interviendront au niveau de l’EPH de Tamanrasset, a encore fait savoir la direction générale du CHU dans son communiqué.

Les spécialistes en cardiologie, en médecine interne et en dermatologie se rendront, eux, dans la wilaya déléguée d’In Guezem (500 km du chef-lieu de Tamanrasset), alors que les pédiatres et les spécialistes en ophtalmologie exerceront, eux, à In Salah (900 km du chef-lieu de Tamanrasset), a-t-on également détaillé.

La répartition des spécialités sur les trois sites a été arrêtée selon la demande exprimée localement et parfois dictée par le service assuré, comme c’est le cas pour la chirurgie qui ne peut être pratiquée en dehors de l’EPH de Tamanrasset, seul établissement dans la région équipé de blocs opératoires, a expliqué la même direction, tout en rappelant que cette mission est la quatrième du genre durant l’année en cours, dans la wilaya de Tamanrasset, après une première du 3 au 9 mars qui a touché l’endocrinologie, la médecine interne, la chirurgie générale, la chirurgie infantile, l’urologie et l’ophtalmologie.

Une seconde du 22 au 28 juin consacrée exclusivement à la chirurgie digestive et urologie, et une troisième fin juillet dernier. Il est à noter par ailleurs que dans le même cadre de soutien aux hôpitaux du Sud du pays, une autre mission médicale du CHU Nedir-Mohamed de Tizi-Ouzou a été effectuée dans la wilaya de Ghardaïa du 6 au 12 juillet dernier. Cette dernière avait concerné les spécialités de Neurologie, Cardiologie, Rhumatologie, Oncologie et Chirurgie générale.

Bel. Adrar