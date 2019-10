Déchets ménagers à Oran : Le schéma de gestion bientôt révisé

Le schéma communal de gestion des déchets ménagers dans la wilaya d’Oran, sera relancé et révisé. C’est ce qui a été annoncé au terme d’une visite de travail effectuée, hier, par le directeur de l’Agence Nationale des Déchets (AND) Karim Ouamane, au cours de laquelle, il a été reçu par le wali d’Oran.

A ce propos, l’on croit savoir qu’il a été décidé qu’à partir de demain, le lancement d’une opération d’actualisation des données sur le terrain qui sera menée, dans une première phase, dans les trois communes composant le grand groupement urbain d’Oran à savoir Es Sénia, Oran et Bir El Djir. Il est à savoir qu’en vertu de la loi 01-19 du 12 décembre 2001 «la commune est tenue d’élaborer et de mettre en œuvre un plan de gestion des déchets générés sur son territoire institutionnel». Le décret exécutif n°07-205 du 30 juin 2007, fixe, quant à lui, les modalités et procédures d’élaboration, de publication et de révision du schéma communal de gestion des déchets ménagers et assimilés, constitue le canevas idoine pour établir et approuver ces schémas. Au titre de ce même décret «la commune peut faire appel à l’AND pour élaborer, valider ou mettre en œuvre le schéma approuvé». Concernant Oran, il y a lieu de noter que la wilaya a accueilli, depuis quelques années, un nombre d’opérations et projets pilotes dans le secteur. Dans ce registre, des recommandations et propositions ont sanctionné une rencontre-débat, organisée, il y a quelques mois, par la daïra d’Es-Sénia en collaboration avec le bureau régional du R20 Med autour de thème «L'hygiène, l'environnement et l’économie verte».

Parmi elles, le lancement d’autres opérations du tri sélectif dans des quartiers pilotes du territoire de la daïra d'Es-Sénia, au niveau des hôtels, de l'aéroport et de la zone industrielle, l’organisation de sessions de formation ciblées sur la gestion et la valorisation des déchets, l’efficacité énergétique et à l’utilisation de la plateforme SIG (système informatique géographique). Dans la même lignée, une autre proposition a été faite concernant l’établissement d’un programme de formation à l'attention des communes (Es-Sénia, El-Kerma et Sidi Chahmi) pour répondre aux différents appels de projets proposant des financements, en outre, l’organisation en partenariat avec l'APRUE (Agence nationale de promotion et rationalisation de l’énergie) des sessions de formation d'homme-énergie au niveau des communes relevant de la daïra d'Es-Sénia et ce, pour une gestion efficace de l’énergie au sein de leur commune.

Les initiateurs de cette action ont également, plaidé au profit de l’encadrement des investisseurs potentiels dans la valorisation des déchets. Par ailleurs, les participants à cette rencontre ont adopté une résolution portant création d’un comité de pilotage dédié à l’économie verte au niveau de la daïra d’Es-Sénia.

Ce nouvel instrument aura pour mission principale de promouvoir les actions et projets dans le domaine de l’économie verte, et ce, dans les trois communes de la daïra (Es-Sénia, El-Kerma et Sidi Chahmi).